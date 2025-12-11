La Libertad Avanza activó una de las semanas más intensas del año legislativo. Con una hoja de ruta comprimida y negociaciones a puertas cerradas, el oficialismo definió una doble sesión para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre con un objetivo claro: aprobar el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Una semana de rosca fina y sesiones al hilo

El cronograma arranca el lunes, cuando quedarán constituidas dos comisiones clave: Presupuesto y Hacienda, nuevamente presidida por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, y Legislación Penal, donde continuará la bullrichista Laura Rodríguez Machado.

Un día después, el martes, el oficialismo buscará firmar los dictámenes de los tres proyectos para dejarlos listos para el recinto. Ese movimiento quedó adelantado en una serie de reuniones que varios bloques opositores mantuvieron en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Reparto de comisiones y enojo opositor

Este miércoles hubo un desfile de legisladores opositores por la oficina del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Allí se les comunicó —uno por uno— cuántos lugares tendrían asignados en cada comisión.

La metodología cayó pésimo en la oposición. “Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro”, resumieron altas fuentes parlamentarias, que consideran el esquema “opaco” y “arbitrario”.

Desde la izquierda, la bronca fue aún mayor. Un diputado del Frente de Izquierda se quejó abiertamente: quedaron afuera de comisiones sensibles como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales. Solo les concedieron una silla en Legislación del Trabajo, que ocupará Néstor Pitrola, y donde recién en la segunda quincena de enero comenzará el debate por la reforma laboral.

Cómo se reparte el poder en las comisiones

La lógica del oficialismo es estrictamente matemática: aplicar a rajatabla el sistema D’Hont. Con ese criterio, La Libertad Avanza y Unión por la Patria se quedan con más del 70% de todos los lugares disponibles.

Esa distribución deja a los bloques chicos peleando por los pocos espacios restantes y rogando a Menem y Bornoroni una consideración especial para no perder visibilidad legislativa.

Qué se tratará en cada comisión

Además de la Ley de Inocencia Fiscal —la prioridad inmediata—, esa comisión será clave para el debate sobre la reforma del Código Penal impulsada por Patricia Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Legislación del trabajo y Asuntos constitucionales tomarán la modernización laboral

Ambas comisiones deberán constituirse para comenzar el recorrido de la reforma laboral. El trámite arrancará en el Senado, pero desembarcará en Diputados recién entre fines de enero y febrero.

La expectativa es que el Gobierno busque un tratamiento veloz, aunque la oposición anticipa que no avalará un debate exprés.

Recursos naturales será la base para la reforma de la Ley de Glaciares

En paralelo, la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente se prepara para otro debate caliente: la reforma de la Ley de Glaciares.

El proyecto responde al entendimiento entre Nación y las provincias cordilleranas que buscan un marco más atractivo para inversiones mineras y energéticas. En esas provincias aseguran que el régimen actual es un freno a proyectos de alto impacto económico.

Un diciembre cargado y con tensiones en aumento

Con la doble sesión ya confirmada y los dictámenes previstos para el martes, el oficialismo apuesta a cerrar el año legislativo con su paquete central aprobado. La oposición, sin embargo, advierte que los tiempos son demasiado ajustados y que el reparto de comisiones dejó heridas abiertas.

La semana que viene será, una vez más, un test de poder para La Libertad Avanza, que busca imponer su agenda antes de la llegada del receso.