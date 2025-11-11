Un numeroso grupo de intendentes radicales viajó este lunes a La Plata para reunirse con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En el encuentro, que se extendió por más de dos horas, los jefes comunales advirtieron sobre la dificultad de varias comunas para cumplir con el pago de los aguinaldos y pidieron una respuesta urgente a la Provincia.

Entre los presentes estuvieron los intendentes Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Román Bouvier (Rojas), Ramón Capra (General Alvear), José Luis Salomón (Saladillo) y el presidente del Comité de Contingencia de la UCR, Miguel Fernández, entre otros.

Los dirigentes expusieron una situación “muy compleja”, con ingresos que ya no alcanzan para sostener el funcionamiento básico de los municipios. “En algunos casos, la deuda de Provincia es un poco más del aguinaldo que hay que pagar a fin de año, por eso es importante para la mayoría”, explicó un jefe comunal de la Cuarta Sección.

Según plantearon, la caída de la recaudación y la baja de la coparticipación –que en términos reales ronda el 10%– golpean con mayor fuerza en los distritos del interior, donde esos fondos representan entre el 70 y el 85% del presupuesto total.

Deudas, obras y servicios en tensión

Los intendentes detallaron tres reclamos centrales: la cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso, el pago de compromisos atrasados en áreas como IOMA, IPS y los Juegos Bonaerenses, y la posibilidad de anticipos o financiamiento extraordinario para cubrir gastos corrientes.

“Plata hay, pero no toda la que se necesita. Necesitamos cobrar IOMA, el juego bonaerense y las obras que ejecutamos y aún no están pagadas”, señalaron desde el Foro Radical de Intendentes. En la misma línea, pidieron que se reconozca la asistencia que las comunas realizan en materias que exceden su competencia, como seguridad o salud.

Frente a ese cuadro, López propuso conformar una mesa de trabajo con representantes del Foro y equipos técnicos del ministerio para buscar soluciones en los próximos 50 a 60 días. Los intendentes coincidieron en que no reclaman fondos adicionales, sino el cobro de deudas vigentes para aliviar la situación inmediata.

Si bien el tema presupuestario y el endeudamiento provincial sobrevolaron la reunión, los radicales aseguraron que no se discutió formalmente el proyecto del Presupuesto 2026. Desde la Provincia, sin embargo, esperan una señal política de la UCR para poder aprobar el plan de financiamiento, que prevé destinar un 8% del endeudamiento a los municipios.

Emergencia hídrica y obras pendientes

Durante el encuentro también se abordaron los efectos de las inundaciones en distintos distritos bonaerenses. Intendentes de la zona centro y oeste pidieron asistencia al ministro Rodríguez para reparar caminos rurales y puentes afectados por el agua.

“Este año, con la tasa vial vamos a estar 400 millones abajo, con lo cual es muy complicado sostenerlo y más aún mejorarlo porque no hay plata. Muchos puentes se han caído, habrá que hacer una inversión muy importante”, advirtió un mandatario de la Cuarta Sección.

Los jefes comunales coincidieron en que se necesitan soluciones de fondo y reclamaron que se reactive el Plan Maestro del Salado, con la participación tanto de Nación como de Provincia. “Si ellos solucionan ese problema, después todos los demás son menores”, afirmó uno de los presentes.

El gobierno provincial y los intendentes radicales volverán a encontrarse en las próximas semanas para seguir negociando un esquema de pagos y priorizar las comunas con mayores dificultades de liquidez.