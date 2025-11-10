Entrevista GLP: Salomón destacó la “buena voluntad de todos los sectores” para aprobar el Presupuesto 2026

El intendente de Saladillo advirtió que los distritos necesitan autonomía y recursos para atender sus prioridades. También repasó las obras y proyectos clave de su gestión durante 2025.

Videos - Entrevistas10 de noviembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla

José Luis Salomón, intendente de Saladillo.

—Intendente, se acerca el cierre del año y muchos municipios atraviesan una situación económica difícil. ¿Cómo definiría el 2025 para Saladillo, tanto en términos de gestión como de administración?

En términos de gestión, ha sido un año absolutamente intenso. Hicimos un montón de trámites y gestiones, tanto a nivel nacional como provincial, para poder dar respuesta a problemáticas propias y estructurales de nuestro pueblo.

Nos hemos vinculado mucho con Nación para tratar de destrabar obras importantes, como la planta de cloacas, que hoy está paralizada. También terminamos trece viviendas y estamos gestionando otras diez, que serán ejecutadas por administración junto con la Caja de Policía de la Provincia.

Ricardo Moccero, intendente de Coronel SuárezEntrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”

Ha sido un año de grandes logros, como el 70° aniversario del Centro Universitario de Sladillo (CEUS), donde pudimos inaugurar un tercer edificio. Además, pasamos de 100 a 140 becas habitacionales para el próximo año, lo que permitirá que cuarenta jóvenes más puedan estudiar allí.

Estamos construyendo el histórico pasaje de la avenida Moreno, una obra muy demandada por un barrio del otro lado de la ruta. Y, aunque fue un año económicamente difícil, no escatimamos esfuerzos. Inauguramos los nuevos sanitarios, la primera etapa de un futuro polideportivo que ojalá algún día pueda completarse, y seguimos avanzando intensamente con el proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo.

 
—El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento para 2026. ¿Qué expectativas tiene respecto a ese debate?

Creo que hay buena voluntad de todos los sectores para darle al gobernador las herramientas necesarias para avanzar en el acompañamiento y las políticas que considere prioritarias durante 2026. Por lo que he podido conversar con legisladores que tienen injerencia en la aprobación, hay predisposición al diálogo.

Por supuesto, todo esto demanda acuerdos y conversaciones, porque ese es el ámbito natural donde se discuten las políticas públicas. Pero también es importante que se contemple a los municipios, para que no queden ajenos a los posibles beneficios.

No se trata de beneficios para los intendentes ni para los funcionarios, sino para las comunidades. El próximo será un año ajustado, difícil, complejo. Si no se reactiva la economía de forma dinámica, los municipios también sufriremos una reducción de recursos, y eso nos obligará a tomar medidas.

SaladilloSalomón junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. 

 
—En ese marco, se habla de la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. ¿Cree que esos recursos deberían tener un uso libre para atender emergencias locales, como plantean varios jefes comunales?

Daniel Stadnik, intendente de Carlos CasaresEntrevista GLP. El mensaje de Stadnik a los legisladores: “De una vez por todas, tienen que reconocer la autoridad de Kicillof y dejarlo gobernar”

La mayoría de los intendentes coincidimos en que esos fondos deberían tener libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando se condicionan demasiado, muchos municipios no cuentan con la estructura técnica necesaria para armar proyectos, presentarlos, aprobarlos y ejecutarlos a tiempo.

Nos ha pasado que los fondos acordados por la Legislatura, en lugar de llegar en enero o febrero, se terminan recibiendo en diciembre. Con la inflación, eso reduce enormemente su valor: uno proyecta hacer un edificio y termina construyendo apenas una parte.

Por eso, la disponibilidad libre permite que cada municipio determine su prioridad: si puede hacer una obra, la hará y rendirá cuentas; si necesita pagar sueldos o a proveedores, podrá hacerlo. Me parece fundamental fortalecer la autonomía municipal, porque las necesidades no siempre son obras; a veces son urgencias sociales o financieras que requieren respuestas rápidas y flexibles.

¿Cuál debería ser la principal prioridad del Gobierno ahora?

Bajar la inflación

Generar empleo

Mejorar la seguridad

Aumentar salarios y jubilaciones

Te puede interesar
Maximiliano Sciaini, intendente de Roque Pérez

Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas06 de noviembre de 2025

El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado