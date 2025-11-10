—Intendente, se acerca el cierre del año y muchos municipios atraviesan una situación económica difícil. ¿Cómo definiría el 2025 para Saladillo, tanto en términos de gestión como de administración?

En términos de gestión, ha sido un año absolutamente intenso. Hicimos un montón de trámites y gestiones, tanto a nivel nacional como provincial, para poder dar respuesta a problemáticas propias y estructurales de nuestro pueblo.

Nos hemos vinculado mucho con Nación para tratar de destrabar obras importantes, como la planta de cloacas, que hoy está paralizada. También terminamos trece viviendas y estamos gestionando otras diez, que serán ejecutadas por administración junto con la Caja de Policía de la Provincia.

Ha sido un año de grandes logros, como el 70° aniversario del Centro Universitario de Sladillo (CEUS), donde pudimos inaugurar un tercer edificio. Además, pasamos de 100 a 140 becas habitacionales para el próximo año, lo que permitirá que cuarenta jóvenes más puedan estudiar allí.

Estamos construyendo el histórico pasaje de la avenida Moreno, una obra muy demandada por un barrio del otro lado de la ruta. Y, aunque fue un año económicamente difícil, no escatimamos esfuerzos. Inauguramos los nuevos sanitarios, la primera etapa de un futuro polideportivo que ojalá algún día pueda completarse, y seguimos avanzando intensamente con el proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo.



—El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento para 2026. ¿Qué expectativas tiene respecto a ese debate?

Creo que hay buena voluntad de todos los sectores para darle al gobernador las herramientas necesarias para avanzar en el acompañamiento y las políticas que considere prioritarias durante 2026. Por lo que he podido conversar con legisladores que tienen injerencia en la aprobación, hay predisposición al diálogo.

Por supuesto, todo esto demanda acuerdos y conversaciones, porque ese es el ámbito natural donde se discuten las políticas públicas. Pero también es importante que se contemple a los municipios, para que no queden ajenos a los posibles beneficios.

No se trata de beneficios para los intendentes ni para los funcionarios, sino para las comunidades. El próximo será un año ajustado, difícil, complejo. Si no se reactiva la economía de forma dinámica, los municipios también sufriremos una reducción de recursos, y eso nos obligará a tomar medidas.

Salomón junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.



—En ese marco, se habla de la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. ¿Cree que esos recursos deberían tener un uso libre para atender emergencias locales, como plantean varios jefes comunales?

La mayoría de los intendentes coincidimos en que esos fondos deberían tener libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando se condicionan demasiado, muchos municipios no cuentan con la estructura técnica necesaria para armar proyectos, presentarlos, aprobarlos y ejecutarlos a tiempo.

Nos ha pasado que los fondos acordados por la Legislatura, en lugar de llegar en enero o febrero, se terminan recibiendo en diciembre. Con la inflación, eso reduce enormemente su valor: uno proyecta hacer un edificio y termina construyendo apenas una parte.

Por eso, la disponibilidad libre permite que cada municipio determine su prioridad: si puede hacer una obra, la hará y rendirá cuentas; si necesita pagar sueldos o a proveedores, podrá hacerlo. Me parece fundamental fortalecer la autonomía municipal, porque las necesidades no siempre son obras; a veces son urgencias sociales o financieras que requieren respuestas rápidas y flexibles.