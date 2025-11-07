– Intendente, se acerca el cierre del año y los vecinos seguramente hacen su propio balance. ¿Cuál es el suyo respecto a la gestión municipal en este 2025? ¿Qué logros destacaría y cuáles fueron las principales dificultades que atravesó la ciudad?

Todo el distrito sufrió una situación muy difícil: la gran inundación. Según los registros oficiales de la Dirección de Hidráulica y los que manejamos nosotros, Carlos Casares está atravesando la inundación más grande de su historia. El registro interanual —de noviembre del año pasado a octubre de este año— indica entre 1.700 y 1.900 milímetros de lluvia, algo totalmente extraordinario. Incluso en la cabecera del distrito superamos los 1.900 milímetros.

Esto afectó muchísimo a los caminos rurales. En el sur del partido tenemos muchas plantas lácteas que necesitan ingresar insumos y sacar producción todos los días, incluso con lluvia. Estuvimos trabajando sin pausa, con ayuda de la Provincia de Buenos Aires, que nos envió equipos, además del esfuerzo municipal.

Gracias a eso, pudimos mantener la actividad de las lácteas y las fuentes laborales. Creo que ese fue el principal logro en este año tan complejo: que, a pesar del agua y las dificultades, los establecimientos siguieran funcionando y la gente mantuviera su trabajo.





– En este contexto de inundaciones y de crisis económica, ¿qué obras pudieron mantenerse pese al ajuste nacional y la baja de transferencias?

La situación financiera es complicada. Primero, porque muchos productores dejaron de pagar la tasa municipal: hoy tenemos una cobrabilidad de menos del 50%. Muchos no pueden ni siquiera acceder a su campo, o tienen que hacerlo por caminos vecinales, lo que les impide cumplir con sus obligaciones. Esa tasa —que no es un impuesto— se aplica directamente al mantenimiento de los caminos, así que su caída nos afecta de manera directa.

Además, el municipio recibe una parte del impuesto inmobiliario rural que cobra la Provincia. Como muchos productores están en emergencia o desastre agropecuario, no pagan, y eso reduce también nuestra coparticipación.

Stadnik sobrevolando los campos inundados de Casares.

A eso se suma la baja de la actividad económica nacional y provincial, que impacta en los ingresos brutos y en los fondos que la Nación coparticipa a las provincias y éstas a los municipios. Todo eso genera una cadena de desfinanciamiento.

Y otro punto: no aumentamos las tasas durante todo el año. Seguimos con los valores de diciembre de 2024, y la inflación —aunque menor que otros años— ronda el 25%. En insumos, repuestos y reparaciones de maquinaria, los aumentos fueron incluso mayores.

Por suerte, el año pasado cerramos con un superávit del 4,5%, lo que nos permitió compensar un poco este escenario. Pero sin dudas, estamos en un contexto financiero difícil.



– Días atrás, el gobernador envió a la Legislatura el Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento para el próximo año. ¿Qué expectativa tiene sobre ese debate y qué impacto tendría su aprobación en los municipios?

Lo primero que necesitamos es que se apruebe. El gobernador ha venido trabajando prácticamente sin presupuesto, y es clave contar con la Ley de Endeudamiento.

En esa ley hay una partida para los municipios, aunque no para gastos corrientes. En nuestro caso particular, con la situación que atravesamos, hubiese sido ideal poder destinar esos fondos a cubrir emergencias o funcionamiento diario. Pero serán fondos afectados a obras de infraestructura, lo cual también es positivo.

Con apoyo de la Provincia seguimos adelante con proyectos importantes, como la urbanización de un barrio periférico en el noreste de la ciudad, donde se están haciendo cerca de 50 cuadras de cordón cuneta, estabilizado granular y colocación de luminarias LED. Es una zona muy vulnerable, y con esta obra mejorará muchísimo su calidad de vida.

También avanzamos con la instalación de una planta de oxígeno medicinal en el hospital municipal, con financiamiento provincial. Esto permitirá producir nuestro propio oxígeno y generar un ahorro importante a futuro, ya que el costo actual es muy alto.

– ¿Y cómo imagina el escenario del año que viene si no se aprueba el paquete económico que envió el gobernador Kicillof?

Creo que el gobernador ha demostrado liderazgo y legitimidad en todas las elecciones. Si hay un dirigente representativo de los bonaerenses, es él. Por eso, todos los legisladores deberían darle gobernabilidad.

El pueblo de la provincia lo eligió y ratificó su apoyo, incluso en un contexto nacional complejo. A pesar de la ola violeta y de las dificultades económicas, Kicillof mantuvo un nivel de respaldo muy alto, casi de empate técnico según los últimos recuentos. Entonces, teléfonos para los legisladores: tienen que, de una vez por todas, reconocer la autoridad del gobernador y darle gobernabilidad.