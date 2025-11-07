Entrevista GLP. El mensaje de Stadnik a los legisladores: “De una vez por todas, tienen que reconocer la autoridad de Kicillof y dejarlo gobernar”
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares reclamó la pronta aprobación del Presupuesto 2026 que envió Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense. "Es fundamental para que podamos planificar y dar respuestas a la gente”, dijo.Videos - Entrevistas07 de noviembre de 2025Mariana Portilla
– Intendente, se acerca el cierre del año y los vecinos seguramente hacen su propio balance. ¿Cuál es el suyo respecto a la gestión municipal en este 2025? ¿Qué logros destacaría y cuáles fueron las principales dificultades que atravesó la ciudad?
Todo el distrito sufrió una situación muy difícil: la gran inundación. Según los registros oficiales de la Dirección de Hidráulica y los que manejamos nosotros, Carlos Casares está atravesando la inundación más grande de su historia. El registro interanual —de noviembre del año pasado a octubre de este año— indica entre 1.700 y 1.900 milímetros de lluvia, algo totalmente extraordinario. Incluso en la cabecera del distrito superamos los 1.900 milímetros.
Esto afectó muchísimo a los caminos rurales. En el sur del partido tenemos muchas plantas lácteas que necesitan ingresar insumos y sacar producción todos los días, incluso con lluvia. Estuvimos trabajando sin pausa, con ayuda de la Provincia de Buenos Aires, que nos envió equipos, además del esfuerzo municipal.
Gracias a eso, pudimos mantener la actividad de las lácteas y las fuentes laborales. Creo que ese fue el principal logro en este año tan complejo: que, a pesar del agua y las dificultades, los establecimientos siguieran funcionando y la gente mantuviera su trabajo.
– En este contexto de inundaciones y de crisis económica, ¿qué obras pudieron mantenerse pese al ajuste nacional y la baja de transferencias?
La situación financiera es complicada. Primero, porque muchos productores dejaron de pagar la tasa municipal: hoy tenemos una cobrabilidad de menos del 50%. Muchos no pueden ni siquiera acceder a su campo, o tienen que hacerlo por caminos vecinales, lo que les impide cumplir con sus obligaciones. Esa tasa —que no es un impuesto— se aplica directamente al mantenimiento de los caminos, así que su caída nos afecta de manera directa.
Además, el municipio recibe una parte del impuesto inmobiliario rural que cobra la Provincia. Como muchos productores están en emergencia o desastre agropecuario, no pagan, y eso reduce también nuestra coparticipación.
Stadnik sobrevolando los campos inundados de Casares.
A eso se suma la baja de la actividad económica nacional y provincial, que impacta en los ingresos brutos y en los fondos que la Nación coparticipa a las provincias y éstas a los municipios. Todo eso genera una cadena de desfinanciamiento.
Y otro punto: no aumentamos las tasas durante todo el año. Seguimos con los valores de diciembre de 2024, y la inflación —aunque menor que otros años— ronda el 25%. En insumos, repuestos y reparaciones de maquinaria, los aumentos fueron incluso mayores.
Por suerte, el año pasado cerramos con un superávit del 4,5%, lo que nos permitió compensar un poco este escenario. Pero sin dudas, estamos en un contexto financiero difícil.
– Días atrás, el gobernador envió a la Legislatura el Presupuesto, la Ley Fiscal y el pedido de endeudamiento para el próximo año. ¿Qué expectativa tiene sobre ese debate y qué impacto tendría su aprobación en los municipios?
Lo primero que necesitamos es que se apruebe. El gobernador ha venido trabajando prácticamente sin presupuesto, y es clave contar con la Ley de Endeudamiento.
En esa ley hay una partida para los municipios, aunque no para gastos corrientes. En nuestro caso particular, con la situación que atravesamos, hubiese sido ideal poder destinar esos fondos a cubrir emergencias o funcionamiento diario. Pero serán fondos afectados a obras de infraestructura, lo cual también es positivo.
Con apoyo de la Provincia seguimos adelante con proyectos importantes, como la urbanización de un barrio periférico en el noreste de la ciudad, donde se están haciendo cerca de 50 cuadras de cordón cuneta, estabilizado granular y colocación de luminarias LED. Es una zona muy vulnerable, y con esta obra mejorará muchísimo su calidad de vida.
También avanzamos con la instalación de una planta de oxígeno medicinal en el hospital municipal, con financiamiento provincial. Esto permitirá producir nuestro propio oxígeno y generar un ahorro importante a futuro, ya que el costo actual es muy alto.
– ¿Y cómo imagina el escenario del año que viene si no se aprueba el paquete económico que envió el gobernador Kicillof?
Creo que el gobernador ha demostrado liderazgo y legitimidad en todas las elecciones. Si hay un dirigente representativo de los bonaerenses, es él. Por eso, todos los legisladores deberían darle gobernabilidad.
El pueblo de la provincia lo eligió y ratificó su apoyo, incluso en un contexto nacional complejo. A pesar de la ola violeta y de las dificultades económicas, Kicillof mantuvo un nivel de respaldo muy alto, casi de empate técnico según los últimos recuentos. Entonces, teléfonos para los legisladores: tienen que, de una vez por todas, reconocer la autoridad del gobernador y darle gobernabilidad.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación
El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.
Entrevista GLP. Moreira, ausente: crecen las quejas por la inseguridad, las inundaciones y la falta de obras en San Martín
Cada vez son más los vecinos que cuestionan la gestión del intendente Fernando Moreira. Aseguran que el municipio “está alejado de la gente, sin eficiencia y sin prioridades”, mientras las tasas siguen aumentando y los servicios se deterioran.
Entrevista GLP. Escándalo en 25 de Mayo: denuncian que Ramiro Egüen usó fondos educativos para comprar camionetas oficiales
El intendente enfrenta críticas por el “abandono total de la obra pública”, el “grado de irracionalidad absoluto” que implicó el intento de “demoler” un centro de salud recién inaugurado y por un manejo de recursos que genera sospechas. “Cuesta encontrar especímenes de esta naturaleza”, sostienen en el distrito.
Lezama le suelta la mano a Harispe: derrota electoral y un distrito que se hunde entre "abandono y promesas incumplidas"
Lezama le dio la espalda al radical Harispe. En las últimas elecciones, su espacio perdió en todos los frentes: Fuerza Patria le arrebató el triunfo en el Concejo Deliberante y La Libertad Avanza se impuso en la categoría nacional. Los vecinos acusan un “abandono total” y aseguran que “Lezama se quedó en el tiempo”.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.
Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación
El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.