La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a sufrir un duro revés electoral en Tres Lomas, y nuevamente el foco de la crisis política recae sobre el intendente Luciano Spinolo. En las legislativas locales de septiembre, la lista de Somos Buenos Aires había quedado relegada frente a Fuerza Patria. Ya en octubre, el jefe comunal evitó respaldar públicamente a las dos listas bonaerenses en las que se fragmentó el partido, otorgó “libertad de acción” a sus votantes y tanto Provincias Unidas como la alianza con la Coalición Cívica se desplomaron al quinto y décimo lugar, sumando juntas menos de un centenar de votos en el distrito.

La doble derrota dejó al descubierto un profundo malestar vecinal con la gestión local, marcado por problemas que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando desde hace tiempo: denuncias por “despilfarro en funcionarios VIP”, sueldos de miseria en el hospital municipal —sostenido a pulmón por su personal—, déficit habitacional, deterioro de los servicios esenciales, paralización de obras públicas y cancelación de programas sociales.

En diálogo con este medio, Marta Torres, concejal electa por Fuerza Patria, analizó la caída electoral del oficialismo y apuntó directamente a la falta de gestión: “Hay muchísimas quejas y necesidades que no están cubiertas, y eso se reflejó en las urnas. En salud hay situaciones graves que no se resuelven. El gobierno municipal está en pausa, no hay gestión”.

Por su parte, Luis María Caminos, presidente del bloque Frente Justicialista Vecinal, fue aún más duro: “El de Spinolo es un gobierno austero para muchos, pero generoso para unos pocos. Solo entre dos funcionarios, durante 2024, se llevaron cerca de 30 millones de pesos. A ellos la comuna no debería pagarles el combustible, pero lo hace. Prometió tanto en campaña que hoy las problemáticas cotidianas del distrito se lo están llevando puesto”.

Abrazo simbólico al Hospital municipal de Tres Lomas.

Caminos también se refirió al estado del sistema de salud: “En el hospital hay enfermeras y choferes mal pagos. Hay un descontento generalizado”.

En la misma línea, el presidente del Partido Justicialista (PJ) local, Fabio Uriarte, sostuvo que la gestión de Spinolo “es sumamente pasiva”: “Parece una dictadura con buenos modales. No cambió ni mejoró nada. En el hospital local la planta médica es insuficiente, hay pocos profesionales en la ciudad y la mayoría de las guardias son cubiertas por médicos de otras localidades”.

Previo a ello, la referente del Movimiento Evita, Silvina Fogel, había cuestionado al intendente por bloquear la llegada del programa Mercados Bonaerenses, lo que dejó a los vecinos sin acceso a productos esenciales a precios accesibles: “Algunos sectores, especialmente los más vulnerables, se sienten abandonados y desplazados. Hay familias que organizan viajes compartidos a Trenque Lauquen, a 70 kilómetros, porque es la única manera de acceder a productos más económicos”.

El descontento, que atraviesa distintos espacios políticos y sociales del distrito, parece resumirse en una frase que se repite en los pasillos del Concejo: “La gestión es mala y ha perdido la sensibilidad social”.