Entrevista GLP. Arde Tres Lomas: denuncian que Luciano Spinolo despilfarra en funcionarios VIP mientras paga sueldos de miseria en el hospital municipal

El intendente Luciano Spinolo acumula cada vez más cuestionamientos en Tres Lomas. Como te venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, lo acusan por el deterioro de los servicios esenciales, recortes en programas sociales y por bloquear la llegada de “Mercados Bonaerenses”, dejando a los vecinos sin posibilidad de acceder a alimentos básicos a precios populares.

En este contexto, Luis María Caminos, presidente del bloque Frente Justicialista Vecinal, sostuvo que el gobierno local “no tiene capacidad de gestión”, denunció el colapso del sistema de salud, sueldos bajos para trabajadores esenciales y un uso discrecional de los recursos municipales en festejos elitistas y contratos para funcionarios ajenos al distrito. “La situación tiende a empeorar”, advirtió.

—¿Qué balance hace hoy de la gestión de Luciano Spinolo al frente del municipio? ¿Observa algún cambio o continúa la misma falta de acción que señaló meses atrás en diálogo con este medio?

No, sigue en la misma línea. Estamos casi a dos años de que asumió su gestión y seguimos encontrando un municipio con muy poca capacidad de gestión. No ha podido resolver cuestiones estructurales del distrito, como es darle continuidad a las obras públicas, tanto de Nación como de Provincia, con un Estado provincial que está presente, pero el intendente debe ser quien debe resolver esas cuestiones para darle continuidad a las obras, como es la redeterminación de precios y demás.

Después, continuamos un gobierno que ha prometido muchísimo en campaña y que, lamentablemente para los vecinos, no ha podido honrar sus promesas. Promesas incumplidas que hoy son sus grandes falencias, como es el sistema de salud, como son los sueldos de los empleados municipales.

Un gobierno también austero. El intendente siempre habla de mucha austeridad, pero nosotros decimos que es un gobierno austero para muchos, pero generoso para unos pocos. Yo creo que la situación de la última vez que hablamos al día de la fecha, lamentablemente, tiende a empeorar.

—Sobre el tema de la salud: ¿por qué considera que es una de las áreas más críticas del gobierno municipal?

Hoy estamos teniendo diferentes problemas con el sistema de salud. Primero, reconocer que los médicos son un recurso humano escaso y entonces en ese sentido hay una problemática, no sólo en Tres Lomas, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires, y más en las localidades chicas como nosotros.

Por eso digo que él prometió tanto en campaña que hoy las problemáticas cotidianas del distrito se lo están llevando puesto. Después hay algunas cuestiones que sí son por falencias propias.

Tener un director del hospital que no vive en el distrito y que no está presente cuando las emergencias así lo requieren, eso es un problema. Tener enfermeras mal pagas y que en sus días de descanso, en sus días de franco, tienen que irse a trabajar a otros distritos para poder llegar a fin de mes, eso también es una falencia.

En tal sentido, hablando de los sueldos, obviamente genera un malestar porque los choferes cobran mal, las mucamas cobran mal, entonces hay un descontento generalizado, más allá de las cuestiones que exceden al municipio. La falta de recursos humanos es una problemática de todos los distritos chicos.

—También mencionó que sólo un sector muy pequeño de la población se ve beneficiado. ¿A qué se refiere con eso?

El intendente siempre habla de austeridad. Nos han llegado comentarios de gente que ha ido a buscar ayuda, instituciones y demás, y él habla de la situación socioeconómica que está atravesando el país, la provincia, y no excede a Tres Lomas.

Siempre dice que hay que ser austeros, pero después te encontrás con que en el hotel municipal de Tres Lomas, durante todo el 2024 y creo que al principio del 2025 se realizaron distintas actividades y festejos, todos pagos. O sea que se volcaban recursos municipales para hacer estas actividades: fiesta salteña, peñas y demás, y donde sólo podía ir un sector, el que podía pagar la entrada y la noche en el hotel.

Otro ejemplo es que solamente entre dos funcionarios durante el 2024 se han llevado cerca de 30 millones de pesos. No es coherente con el discurso del intendente. A gente que está jubilada o que tiene relación de dependencia en otro sector, se les hacen contratos. Hoy hay muchos de esos contratos.

Es un municipio que tiene funcionarios del gabinete que no son del distrito y se les paga el combustible, obviamente teniendo buenos sueldos. Y no vemos con malos ojos que tengan buenos sueldos, los funcionarios deben tenerlos, pero me parece que la comuna no tiene por qué pagarles el combustible.

—En este sentido, ¿cree que hay una gran disparidad entre los sueldos de los funcionarios y los de los empleados municipales?

Sí, eso lo venimos marcando desde el principio. En la última sesión del Concejo presentamos un proyecto de resolución, ni siquiera de ordenanza, para darle la libertad al intendente de que pueda, en virtud de los números, aumentarle los sueldos a los empleados municipales.

Esto, teniendo en cuenta que el último aumento fue el 5 de marzo de este año y que la categoría más baja, de los empleados municipales que recién ingresan, cobra 362 mil pesos. La categoría número 4, que es donde está la gran mayoría de los chicos que laburan todo el día en la calle, están en 396 mil pesos. Por eso digo que es un gobierno austero para algunos y generoso con otros.