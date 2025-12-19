La financiación de autos tocó en noviembre el piso de 2025

El mercado automotor argentino cerró noviembre con un dato que encendió señales de alerta: la financiación para la compra de autos nuevos y usados tocó su nivel más bajo de todo 2025. En un contexto de estacionalidad negativa y mayor cautela financiera, las prendas registraron una fuerte contracción mensual y redujeron de manera significativa su peso dentro del total de operaciones.

Según los datos oficiales del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), durante el anteúltimo mes del año se inscribieron 22.536 prendas en total, lo que representó apenas el 13,5% de las ventas, marcando el piso anual tanto en vehículos 0 km como usados.

Una caída mensual superior al 30%

En la comparación con octubre, la cantidad total de operaciones financiadas se contrajo un 30,7%, reflejando el impacto combinado de la incertidumbre macroeconómica, el menor dinamismo del crédito y el típico freno de fin de año en el consumo.

El retroceso fue más pronunciado en el segmento de autos nuevos, donde las prendas bajaron un 33,6% mensual, mientras que en el mercado de usados la caída fue del 24,4%.

Autos 0 km: fuerte retroceso y menor participación: El nivel más bajo desde fines de 2024

En noviembre se registraron 14.972 prendas sobre vehículos 0 km, frente a las 22.533 de octubre. Este volumen representó el menor nivel mensual de 2025, año que había alcanzado su pico en julio con más de 31 mil operaciones financiadas.

La participación del crédito en los patentamientos de autos nuevos descendió al 42,3%, un valor que no se observaba desde finales de 2024, cuando comenzó el ciclo de recuperación del sector.

Caída interanual tras meses de crecimiento

El dato de noviembre también marcó un quiebre: la financiación de 0 km cayó 6% interanual, convirtiéndose en el primer retroceso frente al mismo mes del año anterior. El contraste resulta aún más marcado si se tiene en cuenta que, en diciembre, las terminales y financieras comenzaron a ofrecer planes de hasta 36 meses de plazo, evidenciando la volatilidad del mercado en el cierre de 2025.

Pese a este freno puntual, el acumulado anual sigue siendo positivo: entre enero y noviembre, las prendas sobre autos nuevos crecieron 76,6% respecto de 2024.

Autos usados: el crédito, cada vez más marginal

El mercado de autos usados también mostró números en rojo. En noviembre se inscribieron 7.564 prendas, lo que implicó una baja mensual del 24,4% y una caída interanual del 38,5%.

La financiación explicó apenas el 5,8% del total de transferencias, la menor participación del año, en un segmento históricamente más dependiente del acceso al crédito bancario.

Incertidumbre y contracción del crédito

Desde el sector explican que este desempeño negativo se vincula directamente con la contracción general del crédito y la cautela de los consumidores ante las condiciones financieras de cierre de año.

Cambios en la composición del financiamiento

En el segmento de 0 km, la estructura de acreedores mostró cambios relevantes. El plan de ahorro continuó perdiendo peso y pasó de representar el 54% de las prendas en 2024 al 44% en 2025.

En sentido contrario, las financieras de marca incrementaron su participación del 26% al 41%, consolidándose como uno de los principales motores del financiamiento. Los bancos, en tanto, redujeron su presencia del 17% al 13%.

Diferencias marcadas en el mercado del usado

En el mercado de autos usados, la financiación bancaria concentró el 59% de las prendas, seguida por financieras tradicionales (14%), financieras de marca (7%) y cooperativas o mutuales (8%), con una penetración mucho más limitada que en los 0 km.

Aunque noviembre dejó el peor dato de financiación de 2025, el balance anual continúa mostrando un crecimiento significativo frente al año anterior. Sin embargo, el freno del crédito en el tramo final del año plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del repunte del mercado automotor en un escenario de volatilidad económica y acceso todavía restrictivo al financiamiento.