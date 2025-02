A medida que pasan los días, la administración de Luciano Spinolo acumula cuestionamientos por decisiones que afectan directamente a los sectores vulnerables de Tres Lomas. Ya te contamos sobre la paralización de obras claves para el desarrollo local y la cancelación del Almacén Cooperativo Itinerante, un programa del gobierno bonaerense que ofrecía productos esenciales a precios accesibles. También sobre cómo los vecinos más necesitados sienten el abandono de la actual administración.

En esta oportunidad, GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistó al presidente del PJ, Fabio Uriarte, quien cuestionó la falta de gestión de Spinolo y aseguró que, desde su asunción, "no cambió ni mejoró nada".

-El pasado 7 de febrero Tres Lomas celebró su 119º aniversario. Me gustaría conocer su visión sobre la ciudad bajo la gestión de Luciano Spinolo.

Este aniversario nos encuentra con un gobierno alineado con el oficialismo nacional, a pesar de que proviene de un sector de UCR-PRO. Es una gestión sumamente pasiva. Recientemente, a través de la Provincia de Buenos Aires, se obtuvo un fondo de 647 millones de pesos para finalizar la construcción del colegio secundario local. Esto es una noticia positiva, pero nos enteramos por los medios, no por una comunicación oficial del municipio.

-Menciona que es una gestión tranquila, ¿en qué áreas le falta accionar?

Mirá, a fines del año pasado intentamos traer un camión de la economía popular con productos accesibles para la comunidad. Es una iniciativa que ya habíamos implementado en otras gestiones, con gran aceptación. Solicitamos permiso al intendente, quien nos derivó a la Cámara de Comercio para que nos "pusiéramos de acuerdo" con ellos.

Esto no tenía sentido, ya que el camión cumplía con todas las normativas sanitarias y operaba sin problemas en otros municipios. Finalmente, no nos permitieron traerlo. Negarle esta alternativa a la gente no tiene justificación. Se lo dije al intendente en persona: "Parece una dictadura con buenos modales".

Movimientos sociales de Tres Lomas apuntaron contra Spinolo por no permitir la llegada del camión de precios populares.

-¿Creé que esta actitud de "dictadura con buenos modales" se refleja en otras áreas de la gestión?

No podría afirmarlo en todos los aspectos, pero sí hemos recibido numerosas críticas, especialmente en salud. Los vecinos nos plantean problemas, pero muchas veces prefieren que no los hagamos públicos. Spinolo, supuestamente, vino a mejorar y a cambiar la realidad local, nosotros creemos que no cambió ni mejoró nada.

-¿Por qué hay críticas con el sistema de salud? ¿Cómo está funcionando?

En el hospital local la planta médica es insuficiente porque hay pocos profesionales en la ciudad y la mayoría de las guardias deben ser cubiertas por médicos de otras localidades. Pero, bueno, es lo que decidió la mayoría del pueblo en las elecciones pasadas; no creo que lo hayan elegido a Spinolo para esto, pero todo es experiencia y se verá con el tiempo.