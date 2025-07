Entrevista GLP. “Brandsen está en un pozo ciego”: fulminante crítica a Fernando Raitelli por el abandono total del distrito

El intendente Fernando Raitelli suma fuertes cuestionamientos en Brandsen. Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos y dirigentes denuncian un combo crítico: calles destrozadas, inseguridad creciente, servicios colapsados, y decisiones unilaterales como la instalación de centrales eléctricas contaminantes. También lo acusan de subir tasas sin mejorar prestaciones y de ignorar las denuncias por usurpaciones en zonas rurales.

En este escenario, Jorge Espinosa, dirigente del PRO local, aseguró que “Brandsen está cada día peor” y calificó la gestión de Raitelli como “una de las peores desde la vuelta de la democracia”. Apuntó al abandono total del distrito, al uso electoralista de recursos públicos, a la ausencia de planificación en todas las áreas, y a la improvisación permanente. Cuestionó que hasta los productores rurales deban reparar caminos por falta de respuesta oficial.

-¿Cómo evalúa la gestión de Fernando Raitelli al frente del municipio? ¿Considera que hubo avances concretos desde la última vez que lo consultamos en este medio, o sigue percibiendo esa parálisis que usted señalaba?

Es lamentable, estamos mucho peor, cada día peor. Lo único que se ha visto en estos últimos 15 días, y hasta se lee por las redes sociales el enojo de los vecinos, es la aparición de algunas cosas bien típicas de la línea peronista que representa el intendente, esto de 'tirar caramelos cinco días antes de la feria', como para salir a buscar algunos votos en estas elecciones legislativas que tenemos por delante.

-En la última entrevista con este medio usted manifestó que Raitelli no había movido "ni un cantero". ¿En qué áreas percibe mayor abandono o falta de planificación?

En todas, no hay una sola, y lo digo con pena porque yo vivo en Brandsen y mis hijos viven también. Los ciudadanos de Brandsen estamos sufriendo uno de los peores gobiernos desde que se retomó la democracia en nuestra localidad.

-¿Sostiene que hoy Brandsen está en un pozo ciego, tal como ha afirmado en otros medios?

Sí, definitivamente, no hay nada, solamente fotos, debe tener unos excelentes manejadores de redes sociales, se ve que mantiene reuniones constantemente, pero después de las reuniones y de las conversaciones, acciones no hay ninguna.

El distrito está completamente abandonado, sucio, las calles rotas, los esquemas de recolección de residuos son malos, tenemos una planta depuradora inutilizada, cuando este hombre en campaña prometió 500 viviendas, 200 cuadras de asfalto, 200 cámaras, más patrulleros, seguridad y demás. Pero Brandsen está en todos los aspectos, en todas las áreas, completamente a la deriva.

Se nota que no estaban preparados para asumir, se llevaron puesta una elección que no esperaban ganar, no hay planificación, más allá de palabras vacías de promesas de campaña, está muy claro hoy que no había más que eso.

-¿Considera entonces que la gestión local improvisa sobre la marcha y no tiene un modelo de gestión definido?

Un ejemplo contundente es que hoy a la mañana la gente de la Sociedad Rural convocó a una asamblea para hacerse cargo de arreglar sus propios caminos porque no tienen respuesta y los caminos rurales son una gran parte del motor productivo de nuestra ciudad.

Nosotros no tenemos industria, no tenemos parque industrial, no tenemos nada, tampoco está planificado ni hacen nada por eso. El campo es uno de los motores importantes de la economía de nuestra ciudad y la Sociedad Rural decidió tomar el toro por las astas y encarar algo que no les corresponde, para ver cómo lo solucionan.

-En cuanto a la salud, ¿cómo está funcionando el hospital municipal?

Con carencias de todo tipo, ellos dicen que lo mejoraron, pero lo que se ve y se comprueba a través de la gente cuando va es que no hay insumos, faltan profesionales de pediatría en todos lados y acá también se nota. Es uno de los tantos temas en los que falta dedicación, falta trabajo, falta un proyecto. Y algo que Fernando Raitelli mismo criticaba y yo en eso lo apoyaba o coincidía, es que falta gestión, de la cabeza del Ejecutivo Municipal.

Y cuando ganó, al ser un intendente en línea con el gobernador de la provincia, por más que no nos gustara pensábamos 'ojalá seamos un San Vicente', pero hoy no estamos ni cerca. Los ciudadanos de Brandsen estamos sufriendo muchísimo la falta de gestión de este gobierno.