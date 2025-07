Entrevista GLP. Miguel Gesualdi, contra las cuerdas: “San Andrés de Giles está detonado, nunca se vio una decadencia así”

La gestión de Miguel Gesualdi al frente de San Andrés de Giles está bajo un escrutinio cada vez más severo. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente es duramente cuestionado por su pasividad ante el avance del delito, que siembra alarma entre los vecinos, sumada a conflictos persistentes con el hospital municipal y a una preocupante falta de transparencia que profundiza la desconfianza en su gobierno.

En la primera parte de una entrevista con este medio, la diputada provincial del bloque UCR-Cambio Federal, María Belén Malaisi, denuncia graves deficiencias en salud pública, caminos rurales abandonados que ponen en riesgo a los vecinos y la ausencia de diálogo político. Como vecina y referente del distrito, señala la inacción del jefe comunal, su falta de autocrítica y la nula respuesta a reclamos urgentes, reflejando un municipio en clara decadencia.

—Como vecina y dirigente de San Andrés de Giles, ¿cómo evalúa la gestión del intendente Miguel Gesualdi? ¿Qué percepción cree que tienen los vecinos sobre su gobierno?

La verdad que es algo que vengo tratando de abordar en reiteradas ocasiones con el intendente, porque él en total lleva casi cuatro años de gestión: dos en lugar de (Carlos) Puglelli cuando dejó la intendencia para ser diputado de la provincia, y después fue reelecto en el 2023.

En los primeros dos años que continuó el mandato, al principio no se veía tanto el deterioro y la falta de políticas públicas para aplicar en el distrito, aunque teníamos muchos problemas, que hoy se profundizaron, y esa es la gravedad de la situación, que no hay una mirada ni una autocrítica a la forma en la que lleva su gestión.

—¿Cree entonces que San Andrés de Giles atraviesa hoy un fuerte deterioro?

Sí, está detonado en un montón de áreas.

—¿Cuáles son las áreas que generan mayor preocupación entre los vecinos?

La salud es un punto, tanto la atención en el hospital como en las salas de primeros auxilios, que hoy son los CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, en las localidades. Nosotros tenemos localidades muy grandes como Solís, Ruíz y otras con menor cantidad de habitantes, pero que también son tan indispensables aunque haya un habitante. Hay que garantizar la salud por sobre todas las cosas.

Sumado a eso, algunas de las localidades tienen un terrible problema porque, por ejemplo en Solís, en Azcuénaga, donde tenemos el trazado de la ruta 193 provincial y el trazado del camino provincial 193, venimos haciendo reclamos, yo ya he hecho como cuatro presentaciones a la Provincia.

El intendente dice que ha hecho gestiones, pero no ha dado ninguna respuesta. Es grave la situación porque tenemos accidentes cotidianamente, el camino no está demarcado, hay pozos terribles, rotura de autos permanentemente y no se quiere escuchar la voz y el reclamo, que termina poniendo a vecinos contra vecinos.

El intendente tiene la facultad para hacer el reclamo a la provincia de Buenos Aires como corresponde y de garantizar la resolución del problema, declarando la emergencia en el camino como se viene pidiendo, poniendo señalética, pidiendo que por favor se haga el control de tara.

Estamos cansados, y lo digo como vecina más que como legisladora, de poner en riesgo la vida de todos los vecinos y de toda la gente que viene de otras ciudades, porque el GPS le marca la ruta provincial.

Yo hasta hace unos días trabajé como profesora de nivel primario para adultos a la noche en Solís -ahora saqué licencia hasta fin de año en el cargo- y volver a las 21:30 todos los días era un riesgo terrible, ni hablar si había niebla o lluvia.

Me he encontrado con gente que no es de la ciudad de San Andrés Giles, que viene de paso porque toma esa ruta, con el auto roto o la goma, y la desesperación de no saber a dónde pedir auxilio. Son un montón de situaciones.

Y otra situación gravísima es que los caminos rurales garantizan otro derecho fundamental, que es el derecho de enseñar y aprender. Ese derecho que tienen todos los estudiantes, niños y jóvenes que concurren a las escuelas rurales, que tienen los niveles obligatorios, inicial, primaria y secundaria, así como los docentes que transitan para poder llegar a dar clases.

Entonces, pasan un montón de días y esos caminos no se mejoran, no se arreglan. La respuesta es que mandaron a arreglar las máquinas. Una de las máquinas hacía como 15 años que no funcionaba, o sea que viene de otras gestiones pero tampoco han hecho nada dentro de su propuesta para resolver la situación. Si es así, tendrá que contratar, verá cómo lo financia.

—Por lo que describe, ¿diría que San Andrés de Giles es hoy un municipio paralizado? ¿Alguna vez lo vio en un estado de decadencia como el actual?

Nunca vi a San Andrés de Giles en esta decadencia y además en la falta de voluntad política para el diálogo. Es un intendente que teniendo dos legisladores en San Andrés de Giles a nivel provincial, por lo menos a mí, que soy de oposición y que me ha ofrecido en reiteradas ocasiones a la gestión, no me ha llamado nunca para hacer gestiones conjuntas. Esto habla claramente de una paupérrima gestión y una falta de voluntad política.