Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos recogiendo el creciente malestar de vecinos y dirigentes de Carmen de Areco frente a la gestión de Iván Villagrán. A las denuncias ya publicadas sobre el abandono de los servicios públicos, la inseguridad y la "precarización" del hospital, se sumaron nuevas acusaciones sobre el enriquecimiento de funcionarios del oficialismo. “Si alguien progresó en estos años, fueron los políticos del gobierno local: tienen casas impresionantes. No sé cómo hicieron con el dinero, pero podrían dar clases de educación financiera”, ironizó una referente opositora, que además advirtió que la ciudad “quedó estancada en el tiempo” bajo el mando camporista.

En esta oportunidad, hablamos con la concejal de Juntos Carina Heffler, quien advirtió que Carmen de Areco atraviesa un deterioro generalizado, con calles destruidas, obras sin terminar, "falta de control institucional y graves irregularidades" en el uso de recursos públicos. “Uno no sabe si lo hacen para que los descubras o simplemente no les importa cómo manejan el dinero de todos los vecinos”, expresó, y remarcó que existen facturas emitidas por “shoppings fantasmas” y gastos sin rendición que refuerzan el manto de sospecha sobre la gestión local.

—¿Cuál es su balance sobre el rumbo que ha tomado el gobierno de Iván Villagrán? ¿Qué reclamos siguen estando al tope de la agenda vecinal en Carmen de Areco?

El problema es que no hay rumbo. No te podría definir un rumbo de gestión porque, sinceramente, estamos viviendo en una ciudad completamente deteriorada. Las calles están destruidas, se corta el agua con frecuencia y todo da la sensación de que Areco está abandonada, perdida en el tiempo.

Y eso que este fue un gobierno alineado a Nación y a Provincia: mucho dinero ingresó al municipio, muchas obras fueron anunciadas e iniciadas, pero pocas fueron terminadas. Una de esas obras, que tenía que ver con el fortalecimiento troncal del pavimento, terminó en una denuncia penal presentada por nuestro bloque. La causa hoy está radicada en la UFI N.º 1 de Delitos Complejos de Mercedes.



—En este sentido, ¿Cómo evalúa el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo? ¿Cree que hay falta de transparencia o simplemente prioridades mal asignadas en este contexto de ajuste?

Las dos cosas. En el período en que se habilita el acceso a las órdenes de pago —entre abril y mayo—, pudimos revisar muchas de ellas y encontramos mucha desprolijidad. Por ejemplo, detectamos una soldadora adquirida por el municipio a un valor de 980.000 pesos, cuando en el mercado su valor no supera los 300.000. Pedimos explicaciones y no solo fueron erráticas, sino que terminaron culpando a empleados municipales: les iniciaron sumarios y el tema quedó en secreto sumarial. También está el caso del CEF (Centro de Educación Física), cuya construcción comenzó en 2022. A simple vista, hay 100 mil dólares que no están justificados. Pedimos explicaciones y seguimos sin respuestas claras.

Iván Villagrán junto al ex Presidente, Alberto Fernández.

—¿Desde el Concejo han podido avanzar en estos reclamos?

Sí, estamos asistiendo a todas las sesiones para exigir respuestas. Ya comenzamos con el tema de la soldadora, seguimos con el CEF, y en la próxima sesión vamos a plantear nuevas irregularidades. Por ejemplo, detectamos facturas de compras a tres supuestos proveedores que yo denomino "shoppings fantasmas" porque no existen físicamente en las direcciones que figuran. Sin embargo, les compran de todo: desde dulce y queso hasta conos para cortar calles, linternas de buceo y guantes. Todo en compras directas, sin concursos de precios, sin inventario patrimonial de lo que se adquirió, entonces tampoco sabés dónde están las cosas. Uno no sabe si lo hacen para que lo descubras o simplemente no les importa cómo manejan el dinero de todos los vecinos de Carmen de Areco, incluyéndonos a nosotros.



—¿Considera que Carmen de Areco ha retrocedido en institucionalidad y calidad de gestión desde que asumió Villagrán?

Sí, sin dudas. Cuando no hay transparencia en las cuentas públicas, ni respeto por los mecanismos institucionales, la gestión pierde toda legitimidad. Es una falta de respeto a la Constitución, a la forma republicana de gobierno. Hay cosas que ya son directamente obscenas.

Te doy otro ejemplo: en el barrio Tres Sargentos hay un cartel que anuncia la construcción de 14 viviendas, pero fuimos al lugar y solo hay 12 casas construidas. ¿Dónde están las otras dos? También vamos a pedir explicaciones por eso. Durante la rendición de cuentas, el bloque oficialista fue incapaz de dar respuestas. Nosotros presentamos pruebas documentales y ellos se quedaban sin saber qué decir.



—¿Detectaron más irregularidades en otras áreas municipales?

Sí. Por ejemplo, en el hogar canino —donde están los perros sin dueño del pueblo— también detectamos facturaciones irregulares. Algunas provienen de personas de San Antonio de Areco, fuimos a los domicilios que figuraban en las facturas y en algunos casos eran lugares vacíos, sin ningún tipo de comercio. Todo esto lo venimos denunciando. Pero la rendición de cuentas fue un escándalo: no se rindió absolutamente nada.