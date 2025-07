Entrevista GLP. Drogas, inseguridad y un intendente "alejado" de las necesidades vecinales de Zárate: "El gobierno de Marcelo Matzkin es malo"

La gestión de Marcelo Matzkin en Zárate suma críticas cada vez más severas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el municipio destina millones a trasladar residuos a otro distrito mientras abandona su relleno sanitario con aval ambiental. La decisión, sin licitación, favorece a una empresa privada. Además, advierten que “la droga es un problema en Zárate” y que el gobierno local “no hace nada” para prevenirlo ni planifica en seguridad.

En este contexto, Aldo Morino, concejal del Partido Socialista, cuestionó la falta de planificación, el fuerte aumento de tasas sin mejoras visibles, el abandono del alumbrado público y el caos en el tránsito. También reclamó mayor presencia territorial, un equipo de gobierno más eficiente y políticas concretas ante el deterioro urbano. “Hay muchas luces amarillas y pocas verdes”, advirtió, y definió la gestión como “de regular a mala”.

—Pasaron casi dos años desde que Marcelo Matzkin asumió como intendente de Zárate. ¿Cuál es su balance general sobre la gestión municipal hasta el momento?

Veo una gestión que está falta de ideas, sin una impronta en varias temáticas muy importantes, como desarrollo económico o ambiente.

En este momento estamos investigando el tema del relleno sanitario, que está abandonado, ya que cuando asumió, el intendente decidió el traslado de la basura a San Nicolás.

El relleno no está cumpliendo con las pautas ministeriales y legales, y con la cantidad de lluvia que hubo en la zona, se están desbordando los líquidos lixiviados, causando un tema ambiental negativo en general. Estamos tras ese tema, viendo qué se puede hacer, es preocupante.

—¿Diría entonces que su balance de la gestión es negativo?

De regular a malo.

—Uno de los reclamos más frecuentes tiene que ver con la falta de presencia del intendente en los barrios. ¿Comparte esa mirada?

Acá se hizo un aumento de impuestos importantes de tasas municipales, y la gente está un poquito preocupada porque no ve una reciprocidad en la gestión municipal.

No hay un plan de tránsito consecuente con lo que es la movilidad urbana de la ciudad, hay mucho desorden. No se compuso todavía el tema del estacionamiento medido, decidieron no hacerlo más y falta planificación, es muy evidente.

—Los vecinos están molestos por el aumento de las tasas. ¿De cuánto fue ese incremento?

Fue importantísimo el aumento. El alumbrado público se paga con un porcentual del consumo eléctrico que vos tenés en tu domicilio, es un 13% del consumo eléctrico, es decir, que vos gastas 100.000 pesos, pagas 13.000.

Y la reposición de luminaria por la prestataria, que es la cooperativa de electricidad, es muy lenta, no es efectiva, no hay una nueva inversión en alumbrado público.

El aumento de tarifas que hubo, como dijeron en su momento, deberia traer como contrapartida una inversión importante, por ejemplo reemplazar la luminaria de las lámparas viejas de sodio por la iluminación LED, que ahorra mucho. No vemos prácticamente que haya inversión en ese tema. Hay muchas luces amarillas y pocas luces verdes.

—¿Qué diagnóstico hace sobre la inseguridad y el consumo de drogas en Zárate? El concejal Leandro Matilla también lo señaló como un tema preocupante.

El tema de la seguridad es como en todos los lugares. No tenemos una problemática como la del conurbano, pero no tenemos la tranquilidad de que se tenía en otra época en la ciudad. También esto es transversal, no vamos a estigmatizar la pobreza ni la falta de trabajo, pero eso ayuda a que se produzcan mayor cantidad de delitos.

Y la adicción sabemos que es un problema general y que los municipios tienen los brazos cortos para resolverlo. Habría que aggiornar el sistema provincial de prevención de adicciones.

Hoy hay que trabajar más en el territorio, por lo que vemos nosotros, los que conocemos bien Zárate. En su momento la gestión tuvo los CEPAM, los Centros de Participación Municipal, que era como una descentralización municipal donde se activaba el tema de deportes, cultura.

Hay que poner más fuerza en eso otra vez, y trabajar en el territorio, tener mínimamente o municipalmente algo preventivo, o tratar de dar un apoyo a aquellos que han caído en la adicción, a las familias, porque es muy importante la contención.

—En función de este panorama, ¿cree que hay un problema de cercanía entre el municipio y los vecinos?

La presencia no sirve si vos no le das solución al vecino. La presencia no la hago carga exclusiva del intendente, sino que la gestión tiene que tener un equipo eficiente, y estar presente en los lugares que hace falta, ya sea en asistencia social, en salud, en obra pública, el intendente no puede estar en todos lados, eso lo entendemos.

Creo que el intendente tendría que hacer un replanteo de revalorizar su equipo, poner actores de más potencia en lo territorial, que trabajen con una visión de la ciudad más técnica, más creativa, de futuro, con una planificación estratégica que trascienda el día a día, que no vayamos detrás del problema. Ese es el balance.

—¿Considera que la gestión municipal va detrás de los problemas?

Generalmente, es casi un estándar de las gestiones municipales que siempre responden cuando aparece el problema, pero la planificación te da el oxígeno de poder anticiparte. No a todo, porque nada es perfecto, pero sí a muchas cosas.