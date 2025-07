Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos recogiendo múltiples testimonios de vecinos y dirigentes que advierten un creciente malestar en Dolores. A más de un año y medio de gestión, la administración de Juan Pablo García acumula reclamos por "promesas incumplidas", como el anunciado recorte de la planta política que nunca se concretó, y tasas municipales que siguen escalando sin justificación clara.

"La ciudad está abandonada, jamás nos imaginamos vivir así", denuncian los vecinos. Ahora, hablamos con la referente local de La Libertad Avanza, Milena Suárez, quien alerto por el crecimiento exponencial del delito y falta de control en los accesos a la ciudad. “Dolores está totalmente liberada”, aseguró.





—Rumbo a los dos años de gestión de Juan Pablo García, ¿cómo ve hoy la situación general de la ciudad? ¿Qué le dicen los vecinos en las recorridas?

Estamos atravesando una situación bastante novedosa para Dolores, pero preocupante, me refiero al crecimiento exponencial de los hechos delictivos. Dolores siempre fue una ciudad tranquila y hoy hay una percepción generalizada de desprotección. Los vecinos lo sienten y lo expresan: robos violentos, entraderas, personas atadas dentro de sus casas, cosas a las que no estábamos acostumbrados.

—¿Hay un plan de seguridad municipal?

No, no hay ningún plan. Desde que comenzó esta gestión, los accesos a Dolores están completamente liberados. Además, no hay cámaras en la ciudad que permitan detectar o prevenir delitos. La inversión en seguridad es cero. Esto es realmente preocupante porque, además del delito, también vemos un crecimiento en la venta de drogas.

—¿Qué pasa con el narcotráfico en Dolores?

Es un flagelo que afecta a todo el país, pero que en Dolores se ha agravado. En la ciudad no hay ningún tipo de control: vos podés entrar con lo que sea y nadie te para. Recién ahora, por la cantidad de quejas de los vecinos, cerraron algunos accesos -que perjudica a quienes viven más alejados- en lugar de tomar decisiones serias para garantizar seguridad.

El "plan de seguridad" de Dolores: cierre de accesos alternativos a la ciudad.

—¿Hay control policial?

Mirá, en Dolores hay móviles, pero no hay efectivos cumpliendo tareas. Del 100% de la fuerza, te diría que entre el 60% y 70% no trabaja. Dan parte de su sueldo para quedarse en su casa, y eso es algo que todo el mundo en Dolores sabe. Lo más grave es que esa práctica es avalada por el secretario de Seguridad, Horacio Gauna.

Horacio Gauna, secretario de Protección Ciudadana, y el intendente Juan Pablo García.

—¿Qué mensaje le daría hoy a los dolorenses?

Cuando Juan Pablo García se presentó a elecciones, prometió una nueva forma de gobernar. Veníamos de una gestión muy cuestionada, la de Camilo Etchevarren, con hechos de corrupción que los vecinos repudiaban. Pero lo que vino después no fue diferente. Hoy vemos un Estado comunal agrandado, con muchos funcionarios políticos que cobran un sueldo pero no cumplen funciones, obras públicas sospechosas, un Concejo Deliberante que actúa como escribanía y una ciudad totalmente desprotegida.

El único cambio posible en Dolores es con concejales de La Libertad Avanza que vengan a controlar y a velar realmente por los intereses de los vecinos. Desde nuestro espacio ya presentamos proyectos en ese sentido, para devolverle a los dolorenses la seguridad y la tranquilidad que perdieron.