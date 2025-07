Pablo Zurro atraviesa uno de los peores momentos de su gestión en Pehuajó y las críticas no dejan de acumularse. En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos advirtiendo que su administración enfrenta un desgaste insostenible: su imagen se desploma mientras crecen los problemas estructurales, desde el aumento del delito, barrios sin cloacas ni agua, hasta un hospital desprovisto de insumos y personal. A esto se suma la polémica por los millonarios sueldos de sus funcionarios en contraste con los salarios miserables de los municipales.

En estos temas profundizó Manuel Polo, concejal de Juntos por el Cambio, quien denunció que Zurro retiene aumentos salariales para los trabajadores con fines políticos. Señaló además la grave subejecución del fondo educativo, la falta de mantenimiento en obras públicas y un polémico proyecto para trasladar una laguna que preocupa a los vecinos. Según Polo, la gestión local está desconectada y carece de recursos para atender las necesidades básicas de Pehuajó.

—En entrevistas anteriores usted fue muy crítico con el balance general de la gestión. Hoy, en el 142° aniversario de Pehuajó, ¿qué análisis hace del estado actual del municipio? ¿Cree que hubo algún cambio sustancial o todo sigue igual?

No, la gestión de Pehuajó lamentablemente sigue igual, porque no hay ningún tipo de cambio en lo que se refiere a la gestión de las obras, ni a la transparencia de las cuentas, ni nada que pueda decir que Pehuajó está en una senda de mejora respecto a los temas sustanciales que le importan al vecino.

—¿Cuáles son hoy los temas que más preocupan a la comunidad y que siguen sin respuesta por parte del Estado municipal?

En primer lugar, el salario de los empleados municipales, que sigue siendo bajísimo. El intendente, a pesar de tener el dinero para poder hacer un aumento sustancial, sigue jugando con eso y seguramente el aumento vendrá cerca de las elecciones, tratando de jugar políticamente con la necesidad del empleado. Lo usa políticamente para eso, para tratar de conseguir algún votito más, dando un aumento cercano a las elecciones, tratar de cambiar el humor del empleado, que no es el mejor respecto de la gestión municipal.

Después seguimos con los otros problemas, que son educación, la infraestructura de los establecimientos educativos, que deja mucho que desear. El intendente, año tras año, subejecuta las partidas del fondo educativo. Siempre e históricamente, el municipio ejecutó apenas entre el 40 y el 50 por ciento, y lo que sobra o se pierde o la plata va perdiendo valor, o lo ponen en algún plazo fijo, pero los intereses de esos plazos fijos no van a parar a la educación del fondo educativo, sino que van a parar a cuentas de libre disponibilidad, es decir, el gasto corriente que tiene el municipio.

Entonces, la situación de la educación en Pehuajó es grave. Sumado a problemas de violencia, de alumnos y padres de alumnos hacia docentes. Sumado también a la gestión del gobernador Axel Kicillof, en la cual los sueldos de los docentes y de la policía en particular también son realmente bajos. Eso se nota mucho en ciudades pequeñas.

—Respecto al salario de los empleados municipales, usted ya había señalado que es “de miseria”. Sin embargo, hay aumentos para los funcionarios y el intendente cobra un salario muy por encima del resto. ¿Cómo analiza esa diferencia?

Sí. En Pehuajó se ha formado como una nueva burguesía social, que son los funcionarios municipales. Pehuajó tiene cerca de 116 funcionarios municipales, una barbaridad para un municipio de 40.000 habitantes, que ganan sueldos que rondan entre los 3 y los 5 millones de pesos, comparados con los 400.000 pesos que puede ganar un empleado municipal. Eso es realmente ofensivo hacia el empleado municipal, porque Pehuajó no necesita 116 funcionarios municipales que ganen esa cantidad de dinero exorbitante.

—¿Hoy Zurro está ganando 5 millones de pesos, aproximadamente?

Su sueldo está determinado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que son 14 sueldos de los empleados municipales. Generalmente siempre hay viáticos que se dan, pero el sueldo en general de Zurro, al menos el que puede verse, está más acotado. Lo que sí, él a discreción, le da a sus funcionarios municipales, lo que termina siendo ofensivo frente al sueldo del empleado general. Cada funcionario gana más o menos lo que pueden ganar entre 10 o 12 empleados municipales.

—Además de las cuestiones salariales, hay reclamos recurrentes por el estado del tránsito, el abandono de los barrios y el basural. ¿Cree que el gobierno local está desconectado de las necesidades reales de la comunidad?

Totalmente. Está desconectado. A Zurro se le acabó la plata y se le acabó la magia, porque con yuyos cualquiera es brujo. Pero realmente se le acabó la plata de Kicillof, se le acabó la plata del gobierno nacional. Entonces tenemos infinidad de obras empezadas y no terminadas. Las localidades están en un estado lamentable, están prácticamente abandonadas a su suerte.

Pehuajó no tiene agua, por una obra de agua millonaria que no tenía razón de ser porque de donde pretendía sacar agua Zurro no daba el caudal para abastecer a la ciudad de Pehuajó. Entonces esa obra la terminó parando la Justicia porque iban a dejar sin agua a la localidad de Mones Cazón.

Las cloacas no andan en Pehuajó. Todo lo que va por la cañería de cloacas va a parar a una laguna que está lindera a la ciudad, está pegada a la ciudad de Pehuajó. También se embarcó en una obra multimillonaria, quiere correr esa laguna prácticamente un kilómetro de la ciudad. Es una barbaridad lo que están pretendiendo hacer.

Y con las últimas lluvias del mes de febrero, todo eso quedó bajo el agua. Todo el trabajo hecho de compactación de tierras y demás cosas fue totalmente en vano. Esa obra hoy ya no sirve para nada.

Pasa con cada una de las obras públicas: viviendas que se empiezan y no se terminan, las paredes empiezan a caerse. Obras como la Casa de la Provincia, la policía municipal, canales que son para aliviar el agua de lluvia de Pehuajó que no se terminan, que no están revestidos. Todas las obras quedan a mitad de hacerse y con el correr del tiempo se van deteriorando. Y así queda Pehuajó, deteriorado, sin terminar.