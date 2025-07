—En los últimos días se filtraron mensajes de un grupo de WhatsApp del Movimiento Derecho al Futuro, donde usted planteó que en su distrito no hay margen para acompañar una campaña como “Cristina Libre”. Para comenzar, ¿qué sintió al ver esos mensajes privados publicados en los medios?

Se ha filtrado textual un mensaje, después de haber compartido el fin de semana en Mar del Plata, en el tercer encuentro del programa Puentes con muchos de los intendentes que estamos integrando el Movimiento Derecho al Futuro.

Por lo que allí estuvimos hablando y entendiendo de la propuesta de un eslogan de campaña de Cristina Libre, muchos de nosotros, muchos intendentes, sobre todo los del interior, aunque hay algunos del conurbano que también se sumaron a esta idea que planteamos, entendemos la realidad de nuestros vecinos y vecinas en estos distritos, y siendo nosotros la primera ventanilla, quienes los atendemos cara a cara, de primera mano, tenemos algunas cuestiones que ellos nos plantean, que realmente son preocupantes y urgentes.

Y si bien la situación judicial de Cristina para nosotros es relevante, entendemos que en una campaña electoral tenemos que escuchar a nuestros vecinos, lógicamente.

Ahora, ¿qué siente uno que escribe con total confianza dentro de un grupo de trabajo, de un grupo de militancia, de un grupo de colegas, de funcionarios, incluso estando el gobernador, integrando este grupo? Bueno, por supuesto que uno siente la violación a esa confianza, a esa intimidad, si se quiere, de un grupo que obviamente tiene un propósito, tiene un título, que es el grupo de intendentes, funcionarios, incluso el gobernador, ministros, que integramos este Movimiento Derecho al Futuro.

Así que uno se siente, de alguna manera, espiado, violado en su intimidad. Es una sensación de sabotaje, porque no sabés en dónde estás expresando tus ideas, tus sugerencias, y obviamente, en este caso, representando a los vecinos de Exaltación de la Cruz, porque yo hablo desde ahí, no desde lo que yo personalmente puedo sentir.

El Intendente Diego Nanni participó del 3° encuentro del Programa Puentes.

—Ahora bien, más allá de lamentar la filtración de una conversación interna, ¿sigue sosteniendo lo que expresó en el grupo sobre la situación política en Exaltación de la Cruz? ¿Cree que los vecinos hoy tienen otras prioridades?

Sí, totalmente, incluso sinceramente no me lo hubiese tomado a mal si de parte del periodista o del medio que recibió esta información —porque yo no puedo culparlos tampoco, si hay una fuente que termina siendo desleal a la confianza de los intendentes— me consultaban al respecto, no tengo ningún problema en declarar lo mismo que allí digo, que lo que estamos haciendo es defender a nuestros vecinos y vecinas que realmente no la están pasando bien.

Los comerciantes están sufriendo la caída del consumo, los empresarios, la suba de los servicios esenciales y, por supuesto, la caída de sus ventas. El campo sufre lo mismo, el trabajador, el empleado, con un salario magro, obviamente, no llega a fin de mes.

Los intendentes tenemos la responsabilidad de atender las demandas que tienen que ver con medicamentos, tratamientos, prótesis, medicación oncológica, que se vieron recortados. Obviamente no tenemos recursos para obra pública, ni para sostener el sistema de salud al nivel que nosotros estamos acostumbrados porque realmente nos está superando la demanda. Entonces, todo esto es algo que nosotros tenemos que escuchar, poner sobre la mesa y priorizarlo en el momento de una campaña.

Entiendo que la democracia se ve atacada por la condena de Cristina, todos entendemos que es muy llamativo el momento en el cual se condena a Cristina, la manera. Pero nosotros estamos los 365 días del año al lado de nuestros vecinos y no podemos darle un mensaje de que no estamos atendiendo esto que les está pasando, que es muy grave y urgente, y que seguimos con esta batalla contra el poder judicial. Es muy importante, pero creo que son dos andariveles muy distintos.