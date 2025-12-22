A apenas cuatro días del inicio formal de la temporada de verano, Villa Gesell quedó atravesada por un hecho de extrema gravedad: un turista de 73 años murió este domingo tras sufrir un paro cardíaco luego de ingresar al mar frente al balneario Pilotes, en el Paseo 133. Desde la Unión de Guardavidas de Villa Gesell apuntaron de manera directa contra el sistema de emergencias del municipio que conduce Gustavo Barrera, señalando fallas que “ya habían sido denunciadas”.

El fallecimiento ocurrió alrededor de las 12.40 del mediodía. Según el comunicado oficial del gremio, tres guardavidas rescataron al hombre que se encontraba flotando en una canaleta y activaron de inmediato el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, denunciaron demoras críticas en la llegada de los recursos esenciales para la atención de la emergencia.

Desde la Municipalidad contradicen esa versión, pero los guardavidas aseguran que hay testigos de lo ocurrido y sostienen que el sistema falló en todos sus niveles.

Un sistema que “fracasó”, según los guardavidas

En un durísimo comunicado titulado “Crónica de una muerte anunciada”, la Unión de Guardavidas de Villa Gesell recordó que había advertido reiteradamente sobre incumplimientos de la normativa vigente. “Era de esperar que los sistemas de emergencia fracasen”, señalaron, y enumeraron la falta de elementos básicos de seguridad, como guantes, boquillas para RCP, equipos de comunicación y desfibriladores externos automáticos (DEA).

Según el gremio, el DEA llegó al lugar unos 15 minutos después del rescate, cuando la ley establece que debe estar disponible a no más de tres minutos de caminata. El dispositivo fue trasladado por la jefa de zona, María Delia Ricagno, desde la zona norte de la ciudad, a unos tres kilómetros del lugar del hecho. La ambulancia, en tanto, habría arribado recién media hora después.

Guardavidas de Villa Gesell manifestando su descontento en la inauguración de la temporada.

El propio dueño del balneario Pilotes, Marcelo Díaz, fue quien llamó al servicio de emergencias para solicitar asistencia médica. Desde la Unión de Guardavidas afirmaron que ni ese balneario ni los vecinos —Dack y Koh Tao— contaban con DEA, pese a que la normativa exige uno por cada Unidad Turística Fiscal.

Una ciudad inhabilitada y advertencias ignoradas

El comunicado también apunta a responsabilidades institucionales más profundas. La Unión de Guardavidas sostuvo que tanto el Ministerio de Trabajo bonaerense como el Municipio no actuaron ni realizaron las inspecciones solicitadas. En contraste, remarcaron que el Ministerio de Seguridad provincial mantiene inhabilitada a Villa Gesell como ciudad balnearia desde 2024, debido al incumplimiento del Plan General Integral de Seguridad Acuática y de la Ley 14.798.

“Tenemos que lamentar lo que se podría haber evitado”, expresaron, y anticiparon que avanzarán con denuncias penales por presunto incumplimiento del deber de funcionario público. “Tendrán que dar explicación aquellos funcionarios responsables de la muerte de esta persona”, advirtieron.

Un conflicto que venía escalando

El hecho se produce en un contexto de fuerte conflictividad. El lunes de la semana pasada, decenas de guardavidas coparon el Palacio Municipal para denunciar salarios recortados, incumplimientos legales y graves falencias en la seguridad de las playas.

La protesta volvió a poner bajo la lupa la gestión de Gustavo Barrera, ya cuestionada por múltiples frentes que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando, como el fallido intento de imponer un aumento del 90% en las tasas municipales para el próximo año, la derrota electoral de octubre que expuso el “cansancio” de los vecinos con su gestión y las acusaciones por una presunta “estafa millonaria” vinculada al presupuesto del hospital.

Según denunciaron el pasado 15 de diciembre, el Municipio redujo la cobertura horaria de las playas, no reemplazó personal faltante y recortó salarios tras desconocer la última paritaria. También alertaron que Villa Gesell tiene desaprobado el programa de seguridad acuática desde noviembre de 2024.

El conflicto escaló con una denuncia formal presentada ante el Ministerio de Trabajo el 25 de noviembre, firmada por Juan Manuel Giménez y Lautaro Suárez Serrano. En ese escrito, Giménez advirtió: “El Plan Integral General de Seguridad Acuática no se encuentra aprobado por el Municipio de Villa Gesell” y señaló que esa situación implica “un riesgo enorme tanto para los trabajadores del sector como para los bañistas”.