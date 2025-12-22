El intendente de Pilar, Federico Achaval, anunció el otorgamiento de un bono de fin de año para los trabajadores municipales, una medida que fue firmada tras ser consensuada con las representaciones gremiales del sector. La decisión se enmarca en la política salarial que el Municipio llevó adelante a lo largo del año y que permitió cerrar una recomposición por encima de la inflación anual.

Desde el Municipio destacaron mediante un comunicado que la medida “forma parte del reconocimiento al compromiso y dedicación de los trabajadores municipales al servicio de la comunidad, fundamentales para transformar Pilar”. En ese sentido, remarcaron el rol clave que cumple el personal municipal en el funcionamiento diario del distrito y en la implementación de políticas públicas.

Un año con recomposición salarial

En noviembre pasado, el Municipio había establecido un aumento del 5% que se incorporó al salario de ese mismo mes, con el objetivo de seguir acompañando y reconociendo el esfuerzo de los trabajadores municipales del distrito. Ese incremento se sumó a los otorgados previamente y permitió consolidar la pauta salarial del año.

De esta manera, la recomposición salarial anual alcanzó el 42%, contemplando los aumentos otorgados en marzo, abril, julio, agosto y noviembre. Según se informó oficialmente, este esquema de actualizaciones se ubicó por encima de la inflación del año, reforzando el poder adquisitivo de los salarios municipales.

Los aumentos, mes a mes

Para el primer tramo del 2025, la suba totalizó una actualización del 14%, compuesta por un aumento del 9% en marzo y otro del 5% en abril. Como parte de ese acuerdo, el Municipio lanzó además el llamado a concurso para el pase a planta permanente de 250 trabajadores municipales, una medida que buscó brindar mayor estabilidad laboral.

Posteriormente, se definieron nuevos incrementos del 5% en julio y otro 5% en agosto. A estos aumentos se sumó un bono extraordinario que se abonó en dos tramos: uno de $60.000 en julio y otro de $100.000 en agosto.

Ahora, el Municipio anunció un nuevo bono, mayor al otorgado en las oportunidades anteriores, que además se abonará en un solo pago. El mismo será percibido por los trabajadores municipales en la víspera de la Nochebuena, como parte del cierre de la pauta salarial del año en curso.

Reconocimiento al trabajo municipal

Tras el acuerdo alcanzado en noviembre, desde el Municipio expresaron su agradecimiento a los trabajadores municipales y a sus familias por la dedicación y el compromiso demostrado a lo largo del año. El comunicado oficial subrayó el valor del esfuerzo cotidiano del personal municipal y su aporte al desarrollo y la transformación de Pilar.

Con este anuncio, la gestión local reafirma su política de diálogo con los gremios y de reconocimiento al trabajo de los empleados municipales, cerrando el año con una nueva medida de acompañamiento económico.

Estado cercano y garantía de derechos

En paralelo a estas medidas, el intendente Federico Achaval acompañó a familias del distrito en un nuevo operativo de escrituración, que se llevó adelante en el Club Municipal Del Viso. Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “En Pilar hay un Estado cercano que garantiza derechos y transforma la vida de los vecinos y vecinas”.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, en una actividad que se enmarca en las políticas impulsadas por el Municipio para acompañar a las familias y avanzar en la regularización dominial.