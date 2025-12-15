El intendente de Pilar, Federico Achával, inauguró el nuevo Destacamento N°1 de los Bomberos Voluntarios de Del Viso, un espacio que permitirá brindar una mejor respuesta ante las necesidades de los vecinos y vecinas de todo el distrito.

Durante el acto, Achával expresó: “Es una gran alegría poder presentar este nuevo destacamento con el cual ponemos en valor su vocación y solidaridad para cuidar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas”. En ese sentido, remarcó: “El pueblo de Pilar los abraza por su enorme esfuerzo y dedicación para dar respuesta ante las emergencias de nuestra comunidad”.

En el marco de la inauguración, los Bomberos Voluntarios de Del Viso recibieron una nueva unidad que se suma a la flota, además de más equipamiento, lo que permitirá aumentar su protección y brindarles mayor seguridad en el desarrollo de su trabajo cotidiano.

“Vamos a seguir acompañando su trabajo, porque creemos que son una parte fundamental de nuestra comunidad”, cerró el intendente durante la jornada.

Del acto participaron también el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, junto a concejales y funcionarios del gabinete municipal.

En otra de sus actividades, el intendente recorrió los avances de la obra hidráulica que se está llevando adelante en el centro de Pilar. Los trabajos tienen como objetivo mejorar el drenaje del agua y conectar el nuevo sistema de desagüe con el Río Luján, optimizando la circulación pluvial en la zona.

Durante la recorrida, Achával destacó: “Esta obra hidráulica, tan esperada por la comunidad, sigue avanzando todos los días. Es muy importante porque va a mejorar el drenaje y la circulación del agua en toda la zona del centro”.

Estas tareas se enmarcan en el plan integral de transformación y puesta en valor del centro de Pilar, que incluye el ensanche y la repavimentación de la ruta 8, junto con la renovación de veredas y luminarias, obras que continúan avanzando.

En la recorrida estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante. “Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar y cada una de nuestras localidades”, expresó el jefe comunal.

Además, Achával recorrió la obra del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar junto al Consejo Superior Universitario de la casa de estudios. De esta manera, continúa avanzando una obra que ampliará el acceso a la educación pública y de calidad para los pilarenses.

Durante la visita, el intendente señaló: “Es impresionante ver cómo avanza esta obra tan importante para el futuro de Pilar”. Y agregó: “El nuevo edificio de la Universidad de Pilar, un sueño que hicimos realidad y que día a día sigue creciendo, es el lugar donde miles de pilarenses van a tener la posibilidad de estudiar, desarrollarse y construir un futuro mejor a partir de la educación”.

Las nuevas instalaciones contarán con aulas, biblioteca, anfiteatro, laboratorio y aula magna, entre otros espacios, para que los estudiantes puedan cursar en mejores condiciones. En esta recorrida acompañó al intendente el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante.