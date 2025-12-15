El distrito de Guaminí inauguró el nuevo edificio del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), un espacio destinado a fortalecer la seguridad, la presencia territorial y el trabajo articulado en la zona rural de todo el territorio guaminense.

Durante la ceremonia, el intendente José Augusto Nobre Ferreira realizó el tradicional corte de cinta junto a la subcomisario Cintia Pierolivo, jefa del C.P.R. distrital, y el comisario mayor Adrián Ceola, coordinador zonal rural Pehuajó. La inauguración marcó un paso importante en el fortalecimiento de las políticas de seguridad rural en el distrito.

La puesta en valor del edificio fue posible gracias al compromiso y al trabajo del personal del Comando de Prevención Rural, al acompañamiento del Municipio, que cedió el espacio, y a la colaboración desinteresada de vecinos e instituciones que contribuyeron para que este nuevo edificio sea una realidad.

En el marco de las políticas de desarrollo productivo, el Frigorífico Municipal de Animales Menores y Aves llevó adelante la primera faena de prueba de ovinos, lo que representa un nuevo avance en la diversificación productiva y en el fortalecimiento del sector agroalimentario del distrito.

En esta instancia inicial se faenaron 20 medias reses, alcanzando un total de más de 340 kilos, correspondientes a corderos de raza Pampinta, pertenecientes al productor Agustín Calvo, de la localidad de 30 de Agosto. Esta experiencia continuará durante la presente semana con una segunda faena de prueba de 40 animales, lo que permitirá avanzar hacia un total de 80 medias reses.

Estas pruebas permitirán evaluar procesos, tiempos y condiciones de trabajo para avanzar en la incorporación sostenida de la faena ovina dentro del establecimiento municipal. La actividad se desarrolla en el marco de un trabajo articulado entre el Municipio de Guaminí, productores locales y regionales y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, destacando la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar el desarrollo productivo con valor agregado.

Durante la jornada estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Local y Vinculación Territorial, Sergio Cazzulo; el director de Producción, Daniel Cisneros; y el jefe de planta del Frigorífico Municipal, Juan Carlos Ravagnan, quienes acompañaron el desarrollo de la faena y el desempeño del equipo de trabajo.

Desde el Municipio se destacó y agradeció especialmente el compromiso del personal administrativo y de planta del frigorífico, por su profesionalismo, predisposición y esfuerzo cotidiano, así como también al productor Agustín Calvo por confiar y trabajar de manera conjunta con el Frigorífico Municipal.

Estas acciones consolidan el camino de un Estado eficiente que acompaña, invierte y genera oportunidades, fortaleciendo la producción regional, el empleo y el crecimiento del entramado agroindustrial del distrito.

Por otra parte, en el ámbito educativo, la secretaria de Educación, Norma Romero, junto a Jorgelina Martín, integrante del equipo de la cartera educativa, visitaron la residencia estudiantil municipal ubicada en la ciudad de Bahía Blanca.

Durante la visita fueron recibidas por Eliel Roldán y Brenda Roldán, responsables del lugar, y por las y los estudiantes que allí residen. En el recorrido, las autoridades conversaron con los jóvenes sobre sus carreras universitarias y sus experiencias, además de realizar un balance del año académico y de la convivencia en la residencia.

Asimismo, recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre las necesidades actuales y futuras, reafirmando el acompañamiento del Municipio para que cada estudiante se sienta contenido y valorado. Desde el área de Educación informaron que, antes de finalizar el año, se realizará una nueva visita para continuar trabajando junto a los responsables de la residencia y fortalecer el acompañamiento a los jóvenes del distrito.

De esta manera, el Municipio de Guaminí continúa trabajando para garantizar oportunidades de crecimiento y desarrollo para las y los estudiantes, fortaleciendo políticas públicas en materia de seguridad, producción y educación.