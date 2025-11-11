El Municipio de Guaminí, a cargo del intendente José Augusto Nobre Ferreira, continúa desarrollando un amplio plan de obras junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las tareas incluyen la pavimentación en la localidad de Garré, la restauración del histórico Palacio y Matadero Municipal, y la construcción de vertederos para mejorar la infraestructura hídrica.

Pavimento en Garré: más seguridad y mejor circulación

En la calle Soldado del Desierto, continúan los trabajos enmarcados en el Plan de Construcción de Pavimento Distrital, con tareas de estabilizado, perfilado, nivelación y hormigonado.

Esta intervención forma parte de un programa integral que contempla más de 7.700 metros cuadrados de pavimento en todo el distrito, con una inversión superior a $500 millones, financiados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Municipio destacaron que estas obras mejoran la circulación y aportan más seguridad y bienestar para las vecinas y vecinos, reafirmando el compromiso de seguir gestionando mejoras para cada localidad.

Restauración y puesta en valor del Palacio Municipal

Por otro lado, el intendente José Augusto Nobre Ferreira participó en la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 46/2025, realizada en la ciudad de La Plata, para la obra de “Restauración y Puesta en Valor del Palacio y Matadero Municipal y Fuente Ornamental” de Guaminí.

El acto fue presidido por el Director Provincial de Compras y Contrataciones, Astor Rodríguez, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que encabeza Gabriel Katopodis.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto oficial de $1.224.372.334,44 y un plazo de ejecución de 365 días corridos, permitirá recuperar un edificio histórico y emblemático de la ciudad cabecera, preservando su valor patrimonial y cultural.

En esta instancia, se presentaron como oferentes las empresas PF Compañía Constructora S.A., INSA S.A. y Soterra Ingeniería S.R.L. – Progord S.A.

Avanza la obra de vertederos en la ciudad cabecera

Además, continúan las tareas correspondientes a la obra de vertederos en la localidad de Guaminí, en el marco del plan de reacondicionamiento hídrico impulsado por el Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto al Municipio.

Esta intervención permitirá mejorar el control y manejo del recurso hídrico, reforzando la infraestructura de protección ante posibles crecidas y beneficiando a toda la comunidad.

Desde la gestión municipal remarcaron la importancia de seguir trabajando junto al Gobierno Provincial para fortalecer la gestión del agua y promover un desarrollo más seguro y sostenible en todo el distrito.

Reunión con ediles electos

En otro orden, el intendente municipal José Augusto Nobre Ferreira recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de Guaminí, a las y los concejales electos en los comicios del pasado 7 de septiembre, pertenecientes a los espacios Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires.

Este primer encuentro con todos los concejales electos, quienes asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre, tuvo como finalidad iniciar un trabajo en conjunto y coordinado de cara al nuevo período legislativo, en pos de promover el diálogo, el consenso y el desarrollo integral del Distrito de Guaminí.

"Creemos que el trabajo articulado entre los diferentes poderes es fundamental para el crecimiento del Distrito", marcaron desde la comuna.