Continúa a paso firme la obra de la Ruta del Cereal, una de las más esperadas por toda la región. Ya se ejecutaron 15 kilómetros de asfalto y 2 kilómetros de suelo cemento, y actualmente se trabaja en la colocación de cartelería y alcantarillas en el desagüe de Girodías.

La Ruta del Cereal es sinónimo de desarrollo, producción y conectividad, una obra que mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas, potencia la economía regional y fortalece la seguridad vial en el distrito.

El Municipio de Guaminí acompaña con orgullo este proyecto que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y que transforma el presente y el futuro de la comunidad.

Nueva tecnología y más producción en el frigorífico municipal

Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, el intendente José Augusto Nobre Ferreira y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentaron la nueva sierra de corte de media res del Frigorífico Municipal de Animales Menores y Aves.

Este moderno equipo, adquirido mediante convenio con la Provincia, agiliza el proceso —cada media res se corta en solo 4 segundos—, reduce el ruido y las vibraciones, y mejora las condiciones laborales de los operarios municipales.

La sierra cuenta con un sistema de limpieza automática, 20 repuestos y próximamente se sumará un nuevo controlador electrónico fiscal.

Bajo administración municipal, el frigorífico funciona con un equipo de trabajadores capacitados y continúa creciendo: ya se faenaron 7.600 cerdos, equivalentes a 15.200 medias reses y más de 700.000 kilos procesados.

Este logro es posible gracias al esfuerzo de los trabajadores municipales y a la confianza de los productores locales que eligen este espacio para faenar.

Desde la Secretaría de Desarrollo Local y Vinculación Territorial, se trabaja además en la gestión de una nueva cámara de frío para aumentar la capacidad productiva y seguir impulsando la economía regional.

“El Estado presente y eficiente es aquel que invierte, produce y genera oportunidades. Seguimos fortaleciendo la producción local con valor agregado y trabajo genuino”, destacó el intendente José Augusto Nobre Ferreira.

Garré celebró sus 114 años con identidad y comunidad

La localidad de Garré celebró sus 114 años de historia, trabajo y comunidad en una jornada llena de emoción, identidad y alegría, en la que se inauguraron nuevos espacios, se rindieron homenajes y se compartió el orgullo de seguir haciendo crecer a la localidad.

Durante los festejos, se realizaron recorridos, inauguraciones y reconocimientos, con la participación de instituciones, artistas locales y vecinos y vecinas que hicieron de este día una verdadera fiesta.

Desde el municipio agradecieron a todos los que fueron parte de este aniversario, reafirmando que Garré crece con su gente, con memoria, compromiso y futuro.

Municipales recibieron aumento salarial

En otro orden, el Municipio informó que el primer día del mes se abonaron los haberes municipales correspondientes al mes de octubre

"Con el incremento del 4,5% en el sueldo básico para empleados activos y pasivos (excluidos funcionarios)", resaltaron.

"Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras trabajadoras y trabajadores municipales", subrayaron desde la comuna.