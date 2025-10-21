—Intendente, ¿qué significa para Guaminí que la Provincia haya priorizado la Ruta del Cereal, en un contexto donde la Nación paralizó casi todas las obras públicas?

La decisión de priorizar la obra de la Ruta del Cereal es una noticia excelente, sobre todo para el sector productivo, porque es una obra muy solicitada desde hace muchos años. Esta ruta cambia la realidad de nuestro distrito y también la de toda la región. Le ofrece a los productores una alternativa concreta para conectar con la Ruta Nacional 33 y desde allí acceder a los puertos de Bahía Blanca o Rosario.

Es una obra más que necesaria. Sé que hubo muchas gestiones y pedidos de intendentes a lo largo de los años. Hoy nos toca a nosotros verla avanzar, y eso nos llena de orgullo y satisfacción. En este contexto tan difícil, que el gobernador Axel Kicillof haya decidido priorizarla y sostenerla en marcha es algo para destacar.

La Ruta del Cereal abarca tres distritos: Daireaux, una parte de Pehuajó y luego el tramo que va desde Girodías —en Trenque Lauquen— hasta Garré, en Guaminí. Por eso estamos tan contentos: porque beneficia a toda la región.

El otro día estuvimos recorriéndola junto a intendentes de distintos signos políticos, además de representantes de la Federación Agraria y vecinos de la zona. Hoy los trabajos ya llegaron hasta la localidad de Girodías y restan unos 30 o 32 kilómetros para completarla. Está previsto que, de acá a fin de año, se avance unos kilómetros más hasta la estación Tronge. Luego vendrá la última etapa, Tronge-Garré.

—El gobierno bonaerense habló de “reconstruir confianza” con obras como esta. ¿Sintieron los municipios del interior que esa confianza se había perdido por las demoras y los recortes del Gobierno nacional?

Sí, creo que sí. Reconstruir confianza implica demostrar con hechos que seguimos avanzando, aun en un contexto muy complejo. A veces se dice que las obras llegan solo en años electorales, pero el gobernador Kicillof ha demostrado lo contrario: las obras continúan incluso cuando no hay elecciones.

Hoy la Provincia está al frente de miles de proyectos que habían quedado paralizados en distintos puntos de Buenos Aires. Muchas de esas obras dependían de financiamiento nacional que el Gobierno decidió cortar. Para los intendentes del interior, especialmente los de distritos chicos como el mío, es inconcebible no tener obra pública. Es el único camino de crecimiento.

Todavía necesitamos cloacas, viviendas, rutas, energía, servicios básicos, por eso, para nosotros, el gobernador es un faro de esperanza: el que nos permite retomar y terminar obras que habían quedado inconclusas.

Avanza la pavimentación de la Ruta del Cereal.



—Además de la Ruta del Cereal, ¿qué otras obras están en marcha o próximas a iniciarse en Guaminí?

Durante la visita del ministro Gabriel Katopodis recorrimos varios proyectos que se están ejecutando. Uno de ellos es la repavimentación de un tramo de la Ruta 85. También la construcción de una subestación eléctrica de 132 kV en la rotonda de Guaminí, una obra fundamental que resolverá el problema energético no solo del distrito sino de toda la región. Es una inversión millonaria, imposible de afrontar sin el apoyo provincial. Además, estamos avanzando con la planta potabilizadora de agua que mejorará la calidad y el caudal del suministro.

Otra obra en marcha es la Casa de la Provincia, que ya se encuentra en la etapa de cimientos. Y hay dos proyectos muy importantes que acaban de ser anunciados: la puesta en valor del Palacio Municipal y del Matadero Municipal, ambos diseñados por el arquitecto Francisco Salamone. Son edificios históricos que necesitaban restauración, y el llamado a licitación se realizará el próximo 10 de noviembre.

Por último, se retomará la construcción del polideportivo de Laguna Alsina, una obra que en su momento había sido licitada con financiamiento nacional, pero que fue paralizada. Tuvimos que empezar de cero, buscar apoyo y, finalmente, encontramos en la Provincia el respaldo necesario.



