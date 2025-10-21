—Estamos a días del 26 de octubre. ¿Cómo describiría el clima político que percibe en la provincia durante estas últimas recorridas?

Hay apatía, mucha gente no está interesada en la elección, ni siquiera sabe que hay elecciones o directamente cree que todos somos lo mismo. Hay un desencanto muy fuerte y es preocupante. Nosotros somo una alternativa para esa gente, pero el kirchnerismo y La Libertad Avanza van a apostar a la polarización, buscando captar los pocos votos de quienes efectivamente vayan a votar.

Me parece peligroso para la democracia, porque si no se legitiman los procesos electorales, más adelante puede terminar ganando cualquiera, incluso sectores como el narcotráfico.

Por eso insisto en que participar es fundamental. Hay que difundir todas las candidaturas y pedirle a la gente que busque, que se informe, que vote. Cuidar la democracia implica también defender valores que muchas veces damos por sentados.





—En este contexto, ¿qué mensajes le dejan los vecinos en esta última etapa de campaña? ¿Qué preocupaciones aparecen con más fuerza?

La inseguridad está en todos lados; en lugares que hace cuatro o cinco años eran tranquilos, hoy hay miedo. En las recorridas, cuando uno entra a los comercios, se nota que las ventas están muy resentidas. Los comerciantes están angustiados, sienten que la economía no da respiro. También preocupa el avance del narcotráfico y, en el interior, temas más vinculados al campo, como la falta de obras hídricas.

Además, vuelve a aparecer con fuerza la corrupción, la insensibilidad del Presidente y una sensación generalizada de que el Gobierno vive alejado de los problemas reales de la gente.

Recorrida de Juan Manuel López por la Séptima Sección Electoral.



—Durante el debate por el Presupuesto 2026 adelantó que insistirá con la recomposición para los jubilados, la obra pública y el financiamiento universitario. ¿Creé que el Gobierno tiene la voluntad política de incluir estos temas o seguirá priorizando el ajuste fiscal?

Hay que insistirle al Gobierno. Es probable que mantenga el ajuste en esos sectores, porque ideológicamente elige hacerlo ahí, en lugar de mirar otras alternativas. Hay gastos tributarios, como las exenciones impositivas que benefician a ciertos sectores, por ejemplo quienes ensamblan celulares en Tierra del Fuego, que podrían revisarse. Además, hay que generar las condiciones para que la economía crezca y sea la inversión la que produzca más ingresos. Hay mucho por hacer, pero lo que no se puede ser es soberbio ni insensible como este Gobierno.



—Por último, me gustaría preguntarle por la reciente frase de Donald Trump: “Argentina está luchando por su vida, se está muriendo”. ¿Qué lectura hace de esos dichos?

Es peligroso apostar todo a un solo salvador. Nosotros mismos tenemos que ayudarnos y hacer las cosas bien. El Gobierno, el año pasado, entre el blanqueo y el adelantamiento de la liquidación del agro, fue aplicando parches y posponiendo los problemas.

Ahora decidió apostar todo a un solo salvador, y eso nos pone en una situación complicada. Porque Trump es un dirigente impredecible: hoy te ayuda y mañana, con una frase, te hunde. No conviene depender de un solo país, y menos aún de uno cuyo gobernante es bastante impredecible.