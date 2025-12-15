Menéndez: "La Patria se defiende con coraje y con memoria"

"Regresamos de nuestras Islas Malvinas, después de vivir una experiencia profundamente transformadora. Acompañé a nuestros excombatientes, verdaderos héroes de la Patria, y a los estudiantes ganadores del concurso Embajadores de Malvinas, jóvenes que llevaron con orgullo la memoria, la historia y el compromiso con nuestra soberanía", contó el alcalde desde X (antes Twitter).

"Fue un viaje que no se mide en kilómetros, sino en emociones: abrazos que sanan, recuerdos que se honran y aprendizajes que dejan huella para siempre. Ahí, donde la Patria se defiende con coraje y con memoria, se tendió un puente entre generaciones, entre quienes dieron todo por la Argentina y quienes hoy asumen la responsabilidad de no olvidar", expresó.

"Ahora comienza una nueva etapa: la de prepararnos para el próximo viaje, para que más héroes y más jóvenes puedan vivir esta experiencia única. Porque Malvinas no es solo una causa del pasado: es una llama viva que se transmite, se cuida y se defiende, ayer, hoy y siempre", dijo.