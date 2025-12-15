Menéndez: "La Patria se defiende con coraje y con memoria"
El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, comentó en redes sociales detalles de su viaje a las Islas Malvinas.Municipales15 de diciembre de 2025Soledad Castellano
"Regresamos de nuestras Islas Malvinas, después de vivir una experiencia profundamente transformadora. Acompañé a nuestros excombatientes, verdaderos héroes de la Patria, y a los estudiantes ganadores del concurso Embajadores de Malvinas, jóvenes que llevaron con orgullo la memoria, la historia y el compromiso con nuestra soberanía", contó el alcalde desde X (antes Twitter).
"Fue un viaje que no se mide en kilómetros, sino en emociones: abrazos que sanan, recuerdos que se honran y aprendizajes que dejan huella para siempre. Ahí, donde la Patria se defiende con coraje y con memoria, se tendió un puente entre generaciones, entre quienes dieron todo por la Argentina y quienes hoy asumen la responsabilidad de no olvidar", expresó.
"Ahora comienza una nueva etapa: la de prepararnos para el próximo viaje, para que más héroes y más jóvenes puedan vivir esta experiencia única. Porque Malvinas no es solo una causa del pasado: es una llama viva que se transmite, se cuida y se defiende, ayer, hoy y siempre", dijo.
Nobre Ferreira encabezó la inauguración del nuevo C.P.R. del distrito de Guaminí
El distrito inauguró el nuevo edificio del Comando de Prevención Rural, avanzó con la primera faena de prueba de ovinos en el Frigorífico Municipal y reforzó el acompañamiento a estudiantes.
Nuevo destacamento, equipamiento y obras: Achával recorrió avances clave en Pilar
El intendente inauguró el nuevo Destacamento N°1 de Bomberos de Del Viso, entregó una nueva unidad y recorrió obras estratégicas que siguen avanzando en el distrito.
Fassi pidió "seguir encarando obras que son beneficiosas para la comunidad"
La intendenta Marisa Fassi mantuvo un encuentro con directivos del Mercado Agroganadero para fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en obras y proyectos comunitarios.
Entró en funcionamiento la Casa de la Provincia en Saavedra
Está ubicada en Pigüé, ciudad cabecera del partido. Centraliza organismos provinciales para simplificar las gestiones de vecinos y vecinas.
Fentanilo contaminado: reclamo federal por verdad y justicia
Familiares de víctimas marchan en La Plata y Rosario para exigir respuestas al Gobierno nacional ante “la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina”.
Fuerte rechazo judicial a la reforma laboral de Milei
Jueces y abogados laboralistas rechazan el proyecto que avanza en el Congreso y alertan por pérdida de derechos y un ataque directo a la Justicia del Trabajo.
Los alquileres duplican la inflación y el salario mínimo no cubre ni un monoambiente
Precios de alquiler disparados, expensas en alza y salarios pulverizados: el impacto del DNU 70/2023 profundiza la crisis habitacional en todo el país.