La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recibió en su despacho a las autoridades del Mercado Agroganadero (MAG) con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo compartida entre la institución y el municipio, en el marco del desarrollo y fortalecimiento del mercado en el distrito.

Del encuentro participaron el presidente del Mercado Agroganadero, Carlos J. Colombo; el vicepresidente, Fernando B. Sáenz Valiente; y el coordinador Nicolás Franchini. Durante la reunión, las partes coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo articulado que vienen desarrollando desde la radicación del mercado en Cañuelas.

Según señalaron los directivos del MAG, el eje del encuentro fue “seguir trabajando en conjunto, encarando obras que son beneficiosas para el Mercado Agroganadero, y sus usuarios, además de presentar algunos proyectos de acciones comunitarias”. En ese sentido, remarcaron la necesidad de continuar fortaleciendo la articulación con el municipio para avanzar en iniciativas que impacten tanto en el funcionamiento del mercado como en la comunidad.

Por su parte, la intendenta Marisa Fassi destacó el rol estratégico que cumple el Mercado Agroganadero para el distrito y la región. “El Mercado Agroganadero de Cañuelas es mucho más que un espacio de comercialización, es un motor estratégico para el desarrollo regional y un símbolo de nuestra identidad productiva. Su llegada consolidó a Cañuelas como el principal polo ganadero del país, generando empleo, innovación y nuevas oportunidades para cientos de familias”, expresó la jefa comunal.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de ambas partes de continuar trabajando de manera conjunta, profundizando una agenda común que promueva obras y proyectos con beneficios concretos tanto para el MAG como para el desarrollo local.

En ese marco de trabajo institucional y de fortalecimiento de políticas públicas, el Municipio de Cañuelas también fue recientemente reconocido a nivel nacional por una iniciativa vinculada al acceso cultural y la preservación del patrimonio local.

La Biblioteca Digital de Cañuelas fue premiada en el Senado de la Nación con el reconocimiento a la Buena Gestión Municipal, una distinción que se otorga desde el año 2002 a proyectos innovadores impulsados por gobiernos locales. El premio fue otorgado por el desarrollo de la Biblioteca Digital de autores cañuelenses, una iniciativa que facilita el libre acceso a la producción literaria local.

La ceremonia se realizó en el salón “Arturo Illia” del Congreso Nacional, donde la intendenta Marisa Fassi recibió la distinción. El concurso, impulsado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales junto a un jurado integrado por representantes de distintas universidades, distinguió a siete intendencias de todo el país entre 118 municipios participantes, valorando proyectos innovadores y con impacto real en los territorios. Cañuelas fue el único municipio bonaerense en recibir el reconocimiento.

La Biblioteca Digital es un emprendimiento conjunto de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, a través de Juan Manuel Rizzi, quien se ocupó de la búsqueda de textos, digitalización y coordinación, y de la Municipalidad de Cañuelas, a través de Fernando Abdo, quien aportó la idea y financió el proyecto. La plataforma comenzó a funcionar en marzo de 2023 y actualmente reúne obras de más de 60 autores, que pueden descargarse en formato PDF con un simple click.

Durante la premiación, Fassi estuvo acompañada por funcionarios y escritores cuyas obras integran la plataforma digital, y destacó el origen del proyecto: “La idea nació en una visita que realizamos a la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Su director nos planteó la necesidad de preservar libros muy antiguos o deteriorados, y de ese intercambio surgió el desafío de digitalizar la producción literaria de Cañuelas para que esté al alcance de todos”.

“Este año proyectamos superar las 100 mil visitas. Mi agradecimiento a la Biblioteca, al equipo de Comunicación y al de Modernización. Este reconocimiento potencia el trabajo que hacemos desde el Municipio”, finalizó la intendenta.

La Biblioteca Digital ofrece unas 250 obras de 61 autores, descargables en forma gratuita desde cualquier dispositivo, y se proyecta su ampliación con la Editorial Cañuelas y la futura Hemeroteca Digital, que comenzará a implementarse en 2026 para recuperar publicaciones históricas del distrito.