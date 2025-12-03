Fassi: "Seguiremos fortaleciendo a las instituciones"
La intendenta Marisa Fassi recibió un premio del Senado de la Nación por la gestión de la Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, una iniciativa local que reúne más de 200 obras disponibles de manera gratuita.Municipales03 de diciembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Cañuelas fue reconocida a nivel nacional por su Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, un proyecto cultural impulsado por el gobierno local que recibió un premio otorgado por el Senado de la Nación. La intendenta Marisa Fassi agradeció la distinción y destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones del distrito.
“Mi agradecimiento al senador Daniel Kroneberger por este honor. Seguiremos fortaleciendo a las instituciones, que son el corazón de nuestra gestión”, expresó Fassi en una publicación en redes sociales tras recibir el reconocimiento. La ceremonia se realizó en el marco de las actividades promovidas por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, presidida por Kroneberger, y cuyo objetivo es difundir experiencias exitosas de gobiernos locales de todo el país.
Entre las iniciativas distinguidas se incluyó la Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, desarrollada por el municipio. El proyecto contiene más de 200 libros de más de 50 autores cañuelenses, entre ellos escritores nacidos en el distrito, residentes o personas que hayan producido obras vinculadas al Partido. Todo el material puede leerse y descargarse de manera gratuita en formato PDF.
La plataforma fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre la Biblioteca Sarmiento y las áreas municipales de Comunicación y Punto Digital. El catálogo ofrece novelas, cuentos, poesía, investigación, historia, antologías, ciencias e infantiles, con un buscador que permite filtrar por autor, género o título. También reúne obras de gran valor histórico, como las Bases Documentales de la Historia de Cañuelas, de Don Lucio García Ledesma, y Patrimonio de la Producción Rural, de Carlos Moreno, ambos textos agotados y ahora disponibles para consulta pública.
Asimismo, la Biblioteca Digital incorpora trabajos de autores reconocidos como Carlos Vega, María Lydia Torti y Tito Riva, además de numerosos escritores vocacionales cuyas publicaciones ya no se encontraban en circulación.
En paralelo a esta distinción, la intendenta Fassi mantuvo una agenda de actividades vinculadas al desarrollo productivo local. Recibió a representantes del Grupo Dass, una empresa que se radicará en el Parque Industrial de Cañuelas. “Esto es símbolo del trabajo que venimos realizando junto al sector privado y que permite que proyectos como este generen empleo y oportunidades para la comunidad”, señaló.
Además, Fassi acompañó al gobernador Axel Kicillof en el Encuentro Provincial de Cultura Bonaerense, donde participaron delegaciones cañuelenses, y estuvo presente en la 1° Ronda Internacional y Nacional de Negocios de Petróleo, Gas, Minería y Energía. “Seguiremos acercando estas iniciativas a la comunidad”, afirmó.
