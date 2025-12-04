El intendente Federico Achával inauguró una nueva sede del Registro Civil en la localidad de Villa Astolfi, ubicada dentro del Punto Muni. Desde el Municipio explicaron que este nuevo espacio permitirá a los vecinos y vecinas realizar trámites, gestiones y consultas de manera ágil, cercana y sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

Durante la actividad, Achával destacó la importancia de acercar servicios estatales a cada rincón del distrito. “En este nuevo espacio los vecinos y vecinas podrán realizar sus trámites sin tener que alejarse de sus hogares”, sostuvo el jefe comunal al encabezar la apertura.

Además, subrayó que estas acciones se enmarcan en una visión de gestión centrada en la ampliación de derechos: “Para nosotros es muy importante seguir acercando el Estado a cada barrio, brindando más derechos y mejores oportunidades para cada familia”.

Un paquete de obras que transformó Astolfi

Desde la Comuna remarcaron que la inauguración del Registro Civil forma parte de un conjunto de obras desarrolladas recientemente en Astolfi. Entre ellas, mencionaron el Centro de Salud destinado a ofrecer una atención médica “cercana y de calidad”, además de la nueva plaza, convertida en un espacio de encuentro comunitario.

A estas mejoras se suma el Punto Muni, que ahora incorpora el Registro Civil y consolida un nodo de servicios destinado a fortalecer la presencia del Estado local en la zona.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y por una gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a participar de la inauguración y celebrar la llegada del nuevo servicio.

Achával recorrió los avances en la Ruta 8

En paralelo a la inauguración en Astolfi, Achával recorrió y supervisó la obra de repavimentación de la Ruta 8, en el tramo que intersecta con la calle Guido. Se trata de un punto estratégico para el ingreso a Pilar y para la circulación hacia distintos barrios de la localidad.

La intervención forma parte de una renovación integral que incluye la construcción de nuevas dársenas de giro, con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en una zona de alto flujo vehicular.

Durante la recorrida, el intendente remarcó la relevancia del proyecto: “Estas obras que estamos realizando en la ruta 8 y Guido son muy importantes porque mejoran la circulación en un punto de acceso a Pilar centro y a distintos barrios de la localidad”.

Obras para mejorar la movilidad y la vida cotidiana

Achával también puso el foco en el impacto que estas obras tendrán para la comunidad: “Estos trabajos nos van a permitir facilitar la circulación en esta zona y de esta manera, mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestro distrito”.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; y el titular del área de Infraestructura, Luis Bonfante, el intendente analizó los avances y la etapa actual de la obra vial. Según explicaron, el proyecto avanza según lo planificado y se enmarca en una estrategia más amplia de renovación urbana.

Compromiso con la transformación del distrito

Antes de concluir la recorrida, Achával reafirmó la continuidad del trabajo municipal orientado a mejorar la infraestructura en todo Pilar: “Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar y cada una de sus localidades”, afirmó.

Las acciones de esta semana —la inauguración del Registro Civil en Astolfi y la supervisión de las obras en Ruta 8— reflejan la prioridad de la gestión en acercar servicios, mejorar la movilidad urbana y acompañar el desarrollo de cada comunidad barrial del distrito.