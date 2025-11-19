El intendente de Pilar, Federico Achával, volvió a poner a la educación en el centro de su agenda pública al recorrer el predio del Instituto Carlos Pellegrini para supervisar la colocación de la estructura del techo del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar (UNPilar). Esta obra se convirtió en uno de los proyectos más estratégicos de su gestión y en un distintivo político que el jefe comunal busca consolidar dentro del distrito.

Durante la recorrida, Achával subrayó que la construcción de la universidad significa mucho más que infraestructura nueva. Según afirmó, el proyecto amplía el acceso a la educación superior y se proyecta como una herramienta que impulsa la movilidad social de cientos de jóvenes pilarenses. “Esta obra tan importante para todo Pilar nos va a permitir que cada vez sean más los estudiantes que puedan aprender, formarse y hacer realidad sus proyectos de vida a través de la educación”, destacó.

El intendente compartió imágenes del avance de los trabajos en sus redes y remarcó que la colocación del techo marca un paso fundamental en el crecimiento del proyecto académico. “Es un sueño muy esperado por la comunidad, pero también muy necesario porque nuestra universidad sigue creciendo con más alumnos”, señaló.

El nuevo edificio contará con aulas amplias, biblioteca, anfiteatro, laboratorio y aula magna, además de espacios preparados para acompañar la expansión de la matrícula. Desde el Municipio sostienen que la UNPilar busca posicionarse como un polo educativo regional, capaz de atraer estudiantes de toda la zona norte del conurbano.

La apuesta por este desarrollo se consolidó como una marca de gestión de Achával, quien posiciona a la educación pública como bandera transformadora. La defensa de la universidad y su crecimiento académico se integran a su proyección política, en un modelo que coloca la formación como eje central. Para el intendente, la construcción del edificio universitario “no es nada más infraestructura: es la expresión de un modelo político que entiende a la universidad como herramienta de movilidad social” y que fortalece la identidad de Pilar “como fuerza transformadora”, tal como señala el slogan elegido por su gestión.

Obras en Derqui: avances en una vía clave para la localidad

En paralelo a los trabajos en la universidad, Achával recorrió otra intervención estratégica en el distrito: las obras hidráulicas y de repavimentación de la Ruta 234, en Derqui. Según expresó en sus redes sociales, se trata de una vía fundamental para el desarrollo de la localidad, ya que su puesta en valor permite mejorar el drenaje del agua, la circulación y la integración en toda la zona.

“Seguimos trabajando para transformar Derqui y todas las localidades de Pilar”, aseguró el jefe comunal al compartir los avances de esta obra que apunta a resolver problemas históricos de infraestructura vial y a fortalecer la conectividad urbana.

La Escondida: un espacio comunitario en pleno funcionamiento

La agenda del intendente también incluyó una visita al Centro Comunitario “Papa Francisco”, ubicado en La Escondida. Achával destacó la importancia que tomó este espacio desde su inauguración reciente, resaltando que se transformó en un punto de encuentro para los vecinos del barrio.

“Es una alegría ver que el Centro Comunitario ‘Papa Francisco’, que inauguramos hace muy poco, sea un espacio que une, abraza y acompaña a cada vecino de La Escondida”, expresó en una publicación donde compartió un nuevo operativo de documentación realizado en el lugar. Durante la actividad, Achával se encontró con familias que participan de los talleres y propuestas que se desarrollan allí, consolidando un trabajo territorial que busca fortalecer el acompañamiento social.

Educación, obras y comunidad: los tres ejes de la gestión

Las recorridas del jefe comunal durante los últimos días muestran una agenda con tres ejes bien definidos: el crecimiento de la Universidad Nacional de Pilar, la mejora de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de los espacios comunitarios. En conjunto, estas acciones forman parte de una estrategia que Achával viene consolidando como sello de gestión y que busca proyectarse más allá del distrito.