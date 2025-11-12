La Municipalidad de Pilar confirmó un nuevo incremento del 5% en los haberes de los empleados municipales, que se hará efectivo durante noviembre. El anuncio fue realizado por el intendente Federico Achával, quien encabezó la firma del acuerdo junto a los representantes sindicales del personal.

Según informó el gobierno local, el objetivo del aumento es seguir acompañando y reconociendo el esfuerzo de los trabajadores municipales del distrito. Con este ajuste, la recomposición salarial total de 2024 alcanza el 42%, cifra que, de acuerdo con estimaciones oficiales, superará la inflación anual.

Aumentos y bonos a lo largo del año

Durante el año, los incrementos se aplicaron en varias etapas: 9% en marzo, 5% en abril, 5% en julio y otro 5% en agosto, a los que ahora se suma el 5% de noviembre. Además, el Municipio otorgó dos bonos extraordinarios: uno de $60.000 en julio y otro de $100.000 en agosto, como reconocimiento al compromiso del personal municipal.

Asimismo, el gobierno de Achával acordó un concurso para el pase a planta permanente de 250 empleados municipales, una medida que busca garantizar mayor estabilidad laboral dentro de la administración pública. Para el primer tramo de 2025, ya se definió una actualización adicional del 14%.

“Desde el Municipio se agradece a los trabajadores municipales y a sus familias por su dedicación y compromiso”, destacó el comunicado difundido tras la firma del entendimiento, que marca el cierre de la pauta salarial del año.

El anuncio se da en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra el sábado 8 de noviembre. Dado que la fecha coincide con el fin de semana, el Ejecutivo resolvió trasladar el asueto administrativo al lunes 10 de diciembre, jornada en la que el Municipio funcionará con guardias mínimas para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Obra hidráulica clave para el centro de Pilar

Paralelamente, el intendente Federico Achával supervisó los avances de una de las obras hidráulicas más importantes de los últimos años, que busca optimizar el drenaje pluvial en el centro de Pilar y canalizar el escurrimiento hacia el Río Luján.

Los trabajos se desarrollan sobre la avenida Tratado del Pilar, desde Ruta 8 hacia Panamericana, y continúan hacia el casco céntrico por calle Ituzaingó. La intervención, que forma parte del plan integral de infraestructura urbana, permitirá evitar anegamientos y mejorar la calidad de vida de los vecinos y comerciantes.

🎙 Con la obra hidráulica que estamos haciendo en el centro de Pilar, le damos respuesta a una demanda de toda la comunidad.



— Federico Achával (@FedericoAchaval) November 10, 2025

“Esta obra estructural significa una importante mejora en la vida de muchos vecinos del centro porque evita anegamientos y brinda soluciones a la comunidad. Es parte de la transformación que estamos llevando adelante en todo Pilar”, destacó Achával durante la recorrida.

Una transformación urbana en marcha

La obra se integra al canal Agustoni, recientemente entubado, consolidando una red hídrica moderna y eficiente. En etapas anteriores, el Municipio ya había realizado trabajos en Villa Delia y actualmente extiende el sistema hacia Villa Morra y el área central, donde la necesidad de una respuesta estructural se había vuelto prioritaria.

Estos trabajos se complementan con la puesta en valor del centro de Pilar, que incluye la repavimentación y ensanche de la Ruta 8, la renovación de veredas, la instalación de luminarias LED y el embellecimiento del espacio público.

Durante la visita, Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante, quienes supervisaron junto al jefe comunal los avances de la obra.

De esta manera, Pilar continúa avanzando en un plan de crecimiento urbano y bienestar laboral, con acciones concretas tanto en el mejoramiento de la infraestructura como en el reconocimiento al personal municipal que sostiene los servicios en el distrito.