El intendente de Pilar, Federico Achával, visitó la localidad de Manuel Alberti para supervisar los trabajos que el Municipio lleva adelante en el marco de un plan integral de renovación urbana.

Durante el recorrido, acompañado por vecinos y vecinas, el jefe comunal observó los avances de la obra hidráulica, la instalación de luminarias LED y la repavimentación de calles en el barrio Güemes, todas intervenciones que buscan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los habitantes.

“Seguimos transformando Manuel Alberti con la obra hidráulica, los nuevos asfaltos y las luminarias que dan respuesta a demandas históricas y mejoran por completo los barrios de la localidad”, expresó Achával durante la recorrida.

El intendente también reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano del distrito: “Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar”, sostuvo, destacando la continuidad de los proyectos en marcha.

En la actividad, Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes dialogaron con los vecinos sobre las mejoras implementadas y los próximos trabajos planificados.

Nuevos asfaltos en Villa Rosa y mejor conectividad barrial

El jefe comunal también recorrió las nuevas obras de asfaltado en el barrio El Manzanar de Villa Rosa, donde conversó con los vecinos sobre la importancia de estas mejoras que conectan el barrio con el centro de la localidad y mejoran la circulación en toda la zona.

“Estos nuevos asfaltos que conectan El Manzanar con el centro de Villa Rosa mejoran la circulación en todo el barrio y la conectividad en la localidad. Vamos a seguir trabajando para transformar Pilar”, destacó Achával.

Estas obras forman parte del plan integral de infraestructura vial que la Comuna desarrolla en distintas localidades, con intervenciones en Derqui, Manzanares, La Lonja, Del Viso y Fátima, consolidando un esquema de mejoras viales que responden a las necesidades de los vecinos y potencian el desarrollo urbano del distrito.

Durante la recorrida, Achával estuvo acompañado nuevamente por Soledad Peralta, Santiago Laurent y otros funcionarios municipales, quienes supervisaron los avances junto a los vecinos beneficiados por los trabajos.

Con estas obras, el Municipio busca fortalecer la conectividad barrial, mejorar la seguridad vial y garantizar un mayor acceso a servicios y centros urbanos, generando un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad de Pilar.

Homenaje a Diego Maradona en Lagomarsino

En paralelo a las obras de infraestructura, el intendente compartió un emotivo momento en el Club Municipal “Diego Armando Maradona” de Lagomarsino, donde se instaló una escultura en homenaje al ídolo popular.

“En el Club Municipal ‘Diego Armando Maradona’ de Lagomarsino sumamos una escultura para recordar a Diego y todas las alegrías que le dio a nuestro pueblo”, expresó Achával.

Diego siempre presente ❤️



En el Club Municipal “Diego Armando Maradona” de Lagomarsino sumamos una escultura para recordar a Diego y todas las alegrías que le dio a nuestro pueblo.



Este es el primer club de los 8 que inauguramos, y nos llena de esperanza ver que es un espacio… pic.twitter.com/cHcaPefoTq — Federico Achával (@FedericoAchaval) October 30, 2025

El jefe comunal recordó que este fue el primer club de los ocho inaugurados en Pilar, y destacó su importancia como espacio de encuentro comunitario:

“Nos llena de esperanza ver que es un espacio en donde niños, jóvenes y grandes se encuentran y comparten a través del deporte”.



Pilar sigue avanzando

De esta manera, el Municipio de Pilar continúa desarrollando un plan integral de obras públicas, con acciones que apuntan a modernizar la infraestructura urbana, fortalecer la inclusión social y preservar los espacios de encuentro comunitario, bajo la conducción del intendente Federico Achával.