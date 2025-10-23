El intendente de Pilar, Federico Achával, recorrió el predio del Instituto Pellegrini, donde continúa la construcción del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar, una de las obras más esperadas por la comunidad educativa del distrito. Mientras los estudiantes cursan sus carreras, la infraestructura avanza a paso firme con el objetivo de ampliar el acceso a la educación pública y de calidad.

Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que crece todos los días. El nuevo edificio va a seguir transformando la educación para que cada vez más jóvenes puedan elegir formarse y construir el futuro que sueñan. Esta obra es fundamental para la comunidad, porque permite que los pilarenses puedan aprender y hacer realidad sus proyectos de vida”.

El edificio contará con modernas aulas, biblioteca, laboratorio, anfiteatro y aula magna, entre otras instalaciones diseñadas para mejorar las condiciones académicas y acompañar el crecimiento de la institución.

Achával estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante.

En este marco, el intendente reafirmó el compromiso de su gestión con la educación: “La educación es la herramienta más transformadora, por eso seguimos trabajando para construir un Pilar con más oportunidades”.



Un encuentro con Adolfo Pérez Esquivel y estudiantes

Días después, Achával participó de una charla junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en el marco de una jornada que celebró los 45 años de su reconocimiento internacional.

El encuentro, titulado “Universidad y Futuro: desafíos del trabajo, la tecnología y la innovación”, se llevó adelante en el auditorio del Cenáculo, dentro del Parque Industrial de Pilar, y reunió a estudiantes, docentes y autoridades locales.

Pérez Esquivel, referente de los derechos humanos, destacó el valor social del proyecto educativo: “El esfuerzo que se hizo para que Pilar tenga su propia universidad valió la pena. La universidad cumple una función social y debe mantener siempre sus puertas abiertas a la comunidad”.

Achával, por su parte, recordó el proceso que permitió hacer realidad la creación de la universidad y su sentido colectivo: “Cuando soñamos con esta universidad, lo hicimos pensando en formar no solo mejores profesionales, sino también mejores personas”.



“La Universidad se consolida como un espacio de debate y de futuro”

El intendente destacó además la relevancia de compartir este tipo de actividades con figuras del compromiso social: “Encuentros como este nos permiten reflexionar sobre la realidad y seguir avanzando juntos en la construcción de un futuro distinto”.

La jornada contó con la presencia de la rectora Elizabeth Wanger y la secretaria general Soledad Peralta, quienes acompañaron al jefe comunal durante la actividad. Tras las exposiciones, los estudiantes participaron de un debate abierto sobre el rol de la universidad en la transformación social y la necesidad de articular conocimiento, innovación y compromiso ciudadano.

Achával cerró el encuentro con un mensaje esperanzador: “Es una alegría ver que la Universidad Nacional de Pilar se consolida como un espacio de debate, de ideas y de experiencias compartidas. Todo eso contribuye a construir un Pilar y una Argentina mejor”.