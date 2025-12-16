Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas

Se trata de espacios pensados tanto para la práctica deportiva de alto rendimiento como para el disfrute y recreación de la comunidad.

Municipales16 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó la inauguración de un microestadio y una pileta con olas en el Polideportivo “Diego Armando Maradona” (DAM), ubicado sobre la Ruta Provincial N°24, kilómetro 56,5 en Cuartel V, una obra que consolida al predio como uno de los complejos deportivos y recreativos públicos más importantes de la región.

Moreno3 (1)

Previamente, se llevó adelante una bicicleteada para poner en marcha una bicisenda construida, con un tramo que comprende más de 2 kilómetros, desde Colectora Gutenberg hasta la entrada al Polideportivo DAM.

Durante la jornada, la jefa comunal, expresó: “Cumplimos con un derecho de que todos los habitantes de Moreno puedan acceder a la práctica deportiva. Este es un Polideportivo no solamente para todo Moreno, esto va a ser de uso regional por la calidad”, y agregó: “Cuando estábamos con los centros culturales y con el trabajo en el barrio, veíamos la gran necesidad de los jóvenes, de las jóvenes, de contar con un espacio deportivo, porque si no, ¿qué le ofrecíamos a los jóvenes en nuestra comunidad? en la marginalidad es muy difícil construir la identidad, porque a veces se terminan identificando con las cosas malas que ofrece la marginalidad”.

Moreno2 (2)

Asimismo, la Intendenta, remarcó: “Esto es un sueño que de alguna manera construimos entre todos y que lo estamos cumpliendo ahora desde el Gobierno municipal y que tengo muchas ganas de que todos lo disfruten y que incentive a toda la comunidad a que lo use”, y añadió: “Hace muchos años cuando nuestro trabajo era acompañar a los jóvenes de nuestra comunidad, hicimos Un grito a 23 kilómetros porque estaban muriendo muchos jóvenes en enfrentamientos por el narcomenudeo y nosotros pedíamos a gritos que alguien nos escuchara. Esto es parte de ese grito, pero hoy es un grito de alegría, un grito de felicidad, y un grito de no los merecemos”.

En cuanto al microestadio, se trata de un espacio cubierto de 2.300 m² especialmente diseñado para el desarrollo de actividades deportivas y competitivas de alto nivel. Cuenta con una tribuna con capacidad para 500 personas sentadas y un tablero electrónico, que acompañan la realización de múltiples disciplinas. El área deportiva incluye un playón multipropósito de 20 x 40 metros, con piso de estándar internacional, apto para la práctica de handball, básquet, futsal y una cancha principal de vóley, además de tres canchas de vóley destinadas al entrenamiento.

Martínez crea la Secretaría de Seguridad de Rivadavia y pondrá al frente a un ex Comisario MayorRivadavia crea la Secretaría de Seguridad y avanza con obras de cordón cuneta

El complejo se completa con un área de apoyo equipada con Salón de Usos Múltiples, sala de reuniones, vestuarios y sanitarios para hombres y mujeres, dos salas de control y sala de máquinas, junto a un sector exterior semi cubierto de aproximadamente 380 m², lo que permite albergar torneos federativos y competencias de alcance municipal, provincial, nacional e internacional.

Moreno (2)

Asimismo, se inauguró una pileta con olas destinada al esparcimiento de la comunidad y, a la vez, al entrenamiento de deportistas de alto rendimiento.

Estuvieron también presentes, Cynthia Muñoz, secretaria de Cultura, Educación y Deportes; María Giménez, secretaria de Obras y Servicios Públicos; Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial, vecinas, vecinos, niñas, niños, deportistas y autoridades municipales.

¿Cómo evalúa la gestión del Presidente Milei en estos dos años de Gobierno?

Buena

Regular

Mala

Te puede interesar
Benito

Gestión Marini pone foco en una agenda minera y científica

Soledad Castellano
Municipales16 de diciembre de 2025

Se llevó adelante una reunión de trabajo entre el Municipio de Benito Juárez, encabezado por el intendente Julio Cesar Marini, y autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculadas a Minería y al sistema científico-tecnológico bonaerense.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado