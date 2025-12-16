Martínez crea la Secretaría de Seguridad de Rivadavia y pondrá al frente a un ex Comisario Mayor.

El Municipio de Rivadavia anunció una serie de medidas vinculadas al fortalecimiento de la seguridad y al desarrollo de infraestructura urbana en la ciudad de América. Por un lado, el intendente adelantó la creación de la Secretaría de Seguridad municipal, que unificará distintas áreas clave. Por otro, comenzaron las obras de cordón cuneta en distintos puntos de la localidad, con un proyecto que prevé casi 5.000 metros de ejecución.

Creación de la Secretaría de Seguridad

El intendente de Rivadavia, Martínez, confirmó que enviará un proyecto para la creación de la Secretaría de Seguridad del distrito. Esta nueva área municipal comprenderá a la Guardia Urbana Municipal, el Centro de Monitoreo y Defensa Civil, con el objetivo de jerarquizar y ordenar el funcionamiento de los dispositivos locales vinculados a la prevención y la respuesta ante emergencias.

Al frente de la Secretaría estará el ex Comisario Mayor Sergio Rodríguez, vecino oriundo de la localidad de Fortín Olavarría y actual residente de la ciudad de América. Rodríguez solicitó su pase a situación de retiro activo obligatorio de la fuerza tras cumplir los años de servicio establecidos por la ley.

En el anuncio, el jefe comunal remarcó la importancia de esta decisión. “Buscamos jerarquizar el área de Seguridad municipal”, afirmó Martínez, y agregó: “Sergio es un vecino comprometido con nuestra comunidad, de basta trayectoria en el ámbito de la seguridad, que lo llevó a ocupar importantes lugares dentro de la estructura policial, y donde adquirió un gran conocimiento de vital importancia para la función que le encomendamos”.

La trayectoria de Sergio Rodríguez

Sergio Rodríguez cuenta con una extensa carrera dentro de la Policía. Llegó a la Comisaría de América en el año 2010, proveniente de la Subcomisaría de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor. Hasta 2012 se desempeñó como Segundo Jefe de Comisaría y, entre 2012 y 2015, ocupó el cargo de Jefe de Comisaría.

Desde el 19 de marzo de 2015 y hasta el mismo mes de 2020 fue Jefe de Policía Distrital de Rivadavia. Posteriormente, y hasta 2021, se desempeñó como Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad de Rivadavia. Ese mismo año fue designado Jefe de Delegación Departamental de Inteligencia Criminal, función que ejerció hasta su pase a situación de retiro activo obligatorio con el grado de Comisario Mayor.

Inicio de la obra de cordón cuneta en América

En paralelo a los anuncios en materia de seguridad, el Municipio informó que comenzó la obra de cordón cuneta en la ciudad de América. Los trabajos se iniciaron en la calle Presidente Néstor Kirchner, entre Hipólito Yrigoyen y Antonio Marano.

La obra es realizada por personal municipal y contempla la utilización de hormigón H17 para la construcción del cordón cuneta. Se trata de un proyecto que prevé la ejecución de un total de 4.957 metros de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad.

Mejora del escurrimiento y la infraestructura urbana

Desde el Municipio destacaron que esta obra es fundamental para mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura urbana del pueblo. En ese sentido, remarcaron que el cordón cuneta permitirá ordenar el drenaje pluvial y contribuirá a una mejor transitabilidad en los sectores alcanzados por el proyecto.

Asimismo, se solicitó a los vecinos transitar con precaución por la zona mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra.