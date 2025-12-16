Rivadavia crea la Secretaría de Seguridad y avanza con obras de cordón cuneta
El intendente enviará un proyecto para crear la Secretaría de Seguridad y comenzó una obra clave de cordón cuneta en América.Municipales16 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Rivadavia anunció una serie de medidas vinculadas al fortalecimiento de la seguridad y al desarrollo de infraestructura urbana en la ciudad de América. Por un lado, el intendente adelantó la creación de la Secretaría de Seguridad municipal, que unificará distintas áreas clave. Por otro, comenzaron las obras de cordón cuneta en distintos puntos de la localidad, con un proyecto que prevé casi 5.000 metros de ejecución.
Creación de la Secretaría de Seguridad
El intendente de Rivadavia, Martínez, confirmó que enviará un proyecto para la creación de la Secretaría de Seguridad del distrito. Esta nueva área municipal comprenderá a la Guardia Urbana Municipal, el Centro de Monitoreo y Defensa Civil, con el objetivo de jerarquizar y ordenar el funcionamiento de los dispositivos locales vinculados a la prevención y la respuesta ante emergencias.
Al frente de la Secretaría estará el ex Comisario Mayor Sergio Rodríguez, vecino oriundo de la localidad de Fortín Olavarría y actual residente de la ciudad de América. Rodríguez solicitó su pase a situación de retiro activo obligatorio de la fuerza tras cumplir los años de servicio establecidos por la ley.
En el anuncio, el jefe comunal remarcó la importancia de esta decisión. “Buscamos jerarquizar el área de Seguridad municipal”, afirmó Martínez, y agregó: “Sergio es un vecino comprometido con nuestra comunidad, de basta trayectoria en el ámbito de la seguridad, que lo llevó a ocupar importantes lugares dentro de la estructura policial, y donde adquirió un gran conocimiento de vital importancia para la función que le encomendamos”.
La trayectoria de Sergio Rodríguez
Sergio Rodríguez cuenta con una extensa carrera dentro de la Policía. Llegó a la Comisaría de América en el año 2010, proveniente de la Subcomisaría de Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor. Hasta 2012 se desempeñó como Segundo Jefe de Comisaría y, entre 2012 y 2015, ocupó el cargo de Jefe de Comisaría.
Desde el 19 de marzo de 2015 y hasta el mismo mes de 2020 fue Jefe de Policía Distrital de Rivadavia. Posteriormente, y hasta 2021, se desempeñó como Jefe de Estación de Policía Departamental de Seguridad de Rivadavia. Ese mismo año fue designado Jefe de Delegación Departamental de Inteligencia Criminal, función que ejerció hasta su pase a situación de retiro activo obligatorio con el grado de Comisario Mayor.
Inicio de la obra de cordón cuneta en América
En paralelo a los anuncios en materia de seguridad, el Municipio informó que comenzó la obra de cordón cuneta en la ciudad de América. Los trabajos se iniciaron en la calle Presidente Néstor Kirchner, entre Hipólito Yrigoyen y Antonio Marano.
La obra es realizada por personal municipal y contempla la utilización de hormigón H17 para la construcción del cordón cuneta. Se trata de un proyecto que prevé la ejecución de un total de 4.957 metros de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad.
Mejora del escurrimiento y la infraestructura urbana
Desde el Municipio destacaron que esta obra es fundamental para mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura urbana del pueblo. En ese sentido, remarcaron que el cordón cuneta permitirá ordenar el drenaje pluvial y contribuirá a una mejor transitabilidad en los sectores alcanzados por el proyecto.
Asimismo, se solicitó a los vecinos transitar con precaución por la zona mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra.
Exaltación de la Cruz amplía su Complejo Universitario
La obra suma tres nuevas aulas y sanitarios para ampliar la capacidad edilicia del espacio educativo. Los trabajos se realizan con inversión del programa PUENTES y fondos municipales.
Gestión Marini pone foco en una agenda minera y científica
Se llevó adelante una reunión de trabajo entre el Municipio de Benito Juárez, encabezado por el intendente Julio Cesar Marini, y autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculadas a Minería y al sistema científico-tecnológico bonaerense.
Recoulat: "Todo esto fue pensado para la comunidad"
El histórico edificio fue refaccionado íntegramente con fondos municipales y reabrió con una función para el público infantil.
Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas
Se trata de espacios pensados tanto para la práctica deportiva de alto rendimiento como para el disfrute y recreación de la comunidad.
Salarios, jornada y derechos: la contrarreforma laboral que prepara el kirchnerismo
La iniciativa fue elaborada en el PJ junto a la CGT y la CTA y busca confrontar el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y derechos laborales.
Kicillof marcha con la CGT y proyecta el MDF a nivel nacional
El gobernador bonaerense se suma a la protesta sindical, cuestiona el ajuste libertario y activa el despliegue federal del MDF con la mira puesta en 2027.
Encuesta revela un dato que inquieta al oficialismo para 2027
Una encuesta nacional sacude al Gobierno nacional: la mayoría no votaría a Javier Milei en 2027 y casi el 60% siente que su economía está peor.