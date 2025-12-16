Gestión Marini pone foco en una agenda minera y científica

Se llevó adelante una reunión de trabajo entre el Municipio de Benito Juárez, encabezado por el intendente Julio Cesar Marini, y autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculadas a Minería y al sistema científico-tecnológico bonaerense.

El objetivo del encuentro fue actualizar agendas, compartir experiencias y avanzar en líneas que permitan generar valor agregado en origen a partir de los recursos y capacidades del distrito.

Participaron la subsecretaria de Minería, Laura Delgado, junto al jefe de Gabinete, Miguel Ángel Cruz Ramírez y el director de Línea de la Dirección Técnica y Ambiental, Lihuel Profeta; el presidente de la Cicpba Roberto Salvarezza, junto a su secretaria privada; el director provincial de Vinculación y Transferencia, Matías Cavanagh; y el coordinador de la Unidad de Coordinación y Control de Gestión, Fernando Schapachnik.

En el encuentro se abordaron temas propios de la agenda minera provincial, así como cuestiones inherentes al distrito vinculadas a arcillas y otros recursos con potencial de desarrollo productivo, poniendo especial énfasis en la articulación entre el Estado, el sistema científico y el entramado local para transformar el conocimiento en oportunidades concretas.

Por el Municipio de Benito Juárez estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; la delegada municipal de Barker, Ximena Fernández; el secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Diego Rossetti; el director de Turismo, Alejandro Hernández; y el presidente de la Asociación Civil “Por Mi Pueblo”, Marcelo Vola.

La jornada permitió compartir miradas y experiencias orientadas a impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo local, con un enfoque en la innovación, la planificación y la integración territorial, consolidando el trabajo conjunto con la Provincia para que Benito Juárez continúe posicionándose como un distrito con visión estratégica, capacidad de articulación y vocación de crecimiento.

Lanzamiento de la Temporada de Verano 2025-2026 en Villa Cacique, Barker

En el Complejo Municipal de Villa Cacique, se llevó a cabo el lanzamiento de la Temporada de Verano 2025-2026, con la presencia del intendente Marini acompañado por la delegada municipal, Ximena Fernández, integrantes del gabinete municipal, representantes del Honorable Concejo Deliberante y de la Asociación Civil Por Mi Pueblo.

Durante el lanzamiento, el director de Turismo, Alejandro Hernández, presentó las distintas propuestas que se llevarán a cabo a lo largo de la temporada estival, entre las que se encuentra la realización de la 23º edición de la Fiesta de la Frambuesa -los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026- y anunció la presentación de Milena Salamanca, Guasones, Rocío Quiroz, Roxana Carabajal, Rey Garufa y La Delio Valdez, entre otras y otros artistas.

Luego de las palabras de las autoridades, se llevó a cabo el tradicional corte de cintas en el acceso a la pileta, dejando oficialmente inaugurada la temporada de verano 2025-2026 para el disfrute de toda la comunidad.

En la oportunidad, se pudo disfrutar de forma libre y gratuita de todas las instalaciones del predio, incluyendo la pileta de natación, y se llevó a cabo una feria de artesanos y productores. Además, desde la Dirección General de Deportes y la Dirección de Cultura se brindaron actividades abiertas y participativas, como un torneo de fútbol tenis, una clase abierta de zumba, a cargo de Nicolás Rochi, y música en vivo de La Baruyera para cerrar la jornada.

