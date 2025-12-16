Exaltación de la Cruz amplía su Complejo Universitario

El Municipio de Exaltación de la Cruz continúa avanzando con la obra de ampliación del Complejo Universitario de Capilla del Señor, una intervención que permitirá incrementar la capacidad edilicia del espacio y mejorar las condiciones para el desarrollo de la educación pública superior en el distrito.

La obra contempla la incorporación de tres nuevas aulas y servicios sanitarios, lo que representa un paso significativo para acompañar el crecimiento de la matrícula y la incorporación de nuevas propuestas educativas. Los trabajos se encuentran en marcha y forman parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura destinada a la formación académica.

Inversión conjunta para fortalecer la educación

El proyecto se lleva adelante gracias a una inversión gestionada a través del programa PUENTES del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, junto con fondos municipales. Esta articulación permite avanzar en mejoras concretas que apuntan a brindar espacios más cómodos y adecuados para estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general.

Desde el Municipio destacaron que invertir en educación pública superior implica apostar a la igualdad de oportunidades y al futuro de los vecinos y vecinas de Exaltación de la Cruz, consolidando al Complejo Universitario como un espacio clave para el desarrollo local.

Más capacidad y nuevas oportunidades

La ampliación del edificio permitirá no solo aumentar la capacidad del Complejo Universitario, sino también continuar sumando nuevas propuestas educativas que respondan a las necesidades del distrito. En ese sentido, la incorporación de aulas y sanitarios resulta fundamental para acompañar la demanda y garantizar mejores condiciones de cursada.

La obra se enmarca en una visión de largo plazo que busca fortalecer el acceso a la educación superior en Capilla del Señor, evitando traslados a otras ciudades y promoviendo el arraigo de estudiantes en su lugar de origen.

Contexto institucional en Exaltación de la Cruz

Días atrás, se llevó a cabo el traspaso de mando en el Ejecutivo municipal, cuando Diego Nanni oficializó la transferencia de su cargo como intendente de Exaltación de la Cruz a Luis Mariano Martín, quien asumió esta responsabilidad tras haber sido electo como primer concejal en la lista que encabezaba el actual diputado provincial.

El acto se realizó de manera breve, sencilla y estrictamente protocolar en el Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de familiares, allegados y autoridades del recinto, entre ellos concejales y el presidente del cuerpo. Desde la familia municipal expresaron su saludo y acompañamiento a las nuevas autoridades del distrito.

En ese marco institucional, el Municipio continúa impulsando obras y proyectos estratégicos como la ampliación del Complejo Universitario, reafirmando el compromiso con la educación y el desarrollo de la comunidad.