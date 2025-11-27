Rivadavia: firmas de escrituras, aniversario de González Moreno y avances en Fortín Olavarría
El distrito avanzó con regularización dominial, festejó el aniversario de González Moreno y revisó trabajos en lotes municipales.Municipales27 de noviembre de 2025Andrés Montero
En un acto encabezado por el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández, junto a los escribanos Paulo Guidi y María Laura Mattioli —en representación de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires—, 21 vecinos de Rivadavia avanzaron con la toma de firma correspondiente al programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”. La iniciativa permite que las familias tramiten de manera gratuita el título de propiedad de sus viviendas.
El programa, impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, constituye una herramienta clave para garantizar la regularización dominial sin costo para los beneficiarios. Durante la jornada también estuvieron presentes la directora técnico legal Ana Paula Sallaber, funcionarios municipales y el equipo de Asesoría Legal, quienes acompañaron el proceso administrativo y jurídico del trámite.
González Moreno celebró su 122° aniversario con una jornada comunitaria
En paralelo, la localidad de González Moreno festejó sus 122 años con una celebración que reunió a vecinos, artistas, emprendedores y autoridades locales. El domingo se desarrolló un encuentro cargado de emociones y fuerte sentido comunitario, que comenzó con un acto oficial en la Plaza Manuel Belgrano.
Luego del acto se realizó una exposición de autos y motos clásicos, espectáculos musicales en vivo, el cierre de talleres culturales y una feria de emprendedores que reunió a representantes de distintos rubros. La jornada contó con la presencia del intendente Juanci Martínez, la delegada Stella Kress, funcionarios municipales, concejales y autoridades educativas.
Desde el Municipio agradecieron a cada participante —artistas, talleristas, emprendedores y vecinos— que se acercaron para compartir una fecha significativa para González Moreno y renovar el espíritu comunitario que caracteriza a la localidad.
Recorrida por lotes de Fortín Olavarría del programa “Rivadavia, Mi Tierra”
Además, el intendente Juanci Martínez encabezó una recorrida por los lotes correspondientes al programa municipal “Rivadavia, Mi Tierra” en la localidad de Fortín Olavarría. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández; el director de Caminos, Darío Casas; el delegado local, Raúl Echeverría; y el concejal electo, Facundo Galarza.
Durante la visita, las autoridades supervisaron el avance de los trabajos que se realizan en el sector y dialogaron sobre las acciones previstas para seguir fortaleciendo este programa municipal orientado a generar nuevas oportunidades de acceso a la tierra para las vecinas y vecinos de Rivadavia.
La recorrida permitió evaluar el estado actual de los lotes y coordinar los próximos pasos en el marco de una iniciativa que se consolida como política local de acompañamiento y planificación territorial.
Un distrito en movimiento: firmas, festejos y obras
Entre la regularización dominial, las celebraciones comunitarias y las acciones vinculadas al desarrollo territorial, el Municipio de Rivadavia atraviesa una etapa de actividad constante en distintas localidades. Las tres iniciativas reflejan un enfoque integral que abarca desde el acompañamiento legal a los vecinos hasta el impulso de políticas de acceso a la tierra y la puesta en valor de la identidad local.
