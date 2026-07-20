Achával advirtió por el impacto de la crisis en comercios y empleos

El intendente de Pilar, Federico Achával, advirtió que el deterioro económico ya impacta con fuerza en el distrito y aseguró que cada vez más familias enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

En ese contexto, cuestionó las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y alertó por las consecuencias que tienen sobre la industria, el comercio y el empleo local.

“Pilar no es ajeno a la realidad de la Argentina, por el contrario, refleja las diferencias sociales”, sostuvo el jefe comunal al describir la situación que atraviesa el municipio.

El impacto sobre la industria y el empleo

Achával remarcó que Pilar cuenta con el parque industrial más grande del país, por lo que las medidas económicas adoptadas a nivel nacional generan consecuencias directas sobre la producción y el mercado laboral del distrito.

Según explicó, la apertura de importaciones ya modificó el funcionamiento de numerosas empresas instaladas en el municipio. Algunas firmas redujeron su personal, mientras que otras decidieron reorientar su actividad.

Para el intendente, estas decisiones repercuten de manera inmediata en el empleo local y también afectan la dinámica económica general de Pilar.

La caída del consumo golpea al comercio de barrio

El jefe comunal también puso el foco en la situación de los comercios de cercanía, uno de los sectores más perjudicados por la retracción de las ventas y la pérdida del poder adquisitivo.

“Hay una caída grave del consumo para los comerciantes de nuestras localidades. Particularmente en el comercio de barrio lo vemos mucho, en la panadería y en el comercio de proximidad, donde la gente tiene que hacer un esfuerzo mucho más extraordinario para llegar a fin de mes”, señaló.

De acuerdo con el diagnóstico del intendente, las dificultades afectan especialmente a panaderías, almacenes y pequeños negocios barriales.

La menor capacidad de compra obliga a numerosas familias a reducir sus gastos y concentrarse únicamente en los productos y servicios esenciales.

El Municipio reforzó la asistencia social

Frente a este escenario, Achával defendió el rol del Estado municipal como una herramienta para contener el crecimiento de la demanda social.

El intendente detalló que su gestión reforzó el acompañamiento a los jubilados para facilitar el acceso a medicamentos esenciales.

También amplió la asistencia destinada a comedores y merenderos que contienen a cientos de familias, en un contexto marcado por el recorte de distintos programas nacionales.

Menos fondos y mayores demandas para los municipios

Achával advirtió, además, que los gobiernos municipales atraviesan una situación financiera cada vez más compleja.

Según explicó, Pilar dejó de recibir recursos correspondientes a diferentes programas nacionales y también registró una caída de los fondos coparticipables.

Esta situación obliga al Municipio a reorganizar sus partidas presupuestarias para sostener las políticas sociales y los servicios públicos sin afectar las prestaciones básicas.

“Un esfuerzo mucho más extraordinario”

En ese marco, el jefe comunal insistió en la necesidad de mantener la presencia del Estado local para amortiguar las consecuencias de la crisis sobre los sectores más vulnerables.

“La gente tiene que hacer un esfuerzo mucho más extraordinario para llegar a fin de mes”, reiteró Achával.

Según sostuvo, el deterioro económico ya puede observarse con claridad en la vida cotidiana de los vecinos de Pilar, tanto por la caída del consumo como por las dificultades que atraviesan las empresas, los comercios y las familias.