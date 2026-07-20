Nardini busca fortalecer vínculos de cooperación con Argelia

"Con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, mantuvimos una reunión para fortalecer vínculos de cooperación y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre ese país, la provincia de Buenos Aires y Malvinas Argentinas", contó en sus redes el intendente Leonardo Nardini.

Sobre el encuentro, acotó "Dialogamos sobre una agenda común vinculada al desarrollo productivo, el comercio, la innovación y la seguridad alimentaria, con el compromiso de seguir construyendo puentes que beneficien a nuestras comunidades. Además, acordamos una próxima visita del embajador a nuestro distrito para continuar profundizando este camino".

Nardini además informó "También pude agradecerle el histórico e inquebrantable respaldo de Argelia a la posición argentina en la Cuestión Malvinas".

Y cerró "Compartimos la convicción de que la soberanía y la defensa de los pueblos son valores que trascienden fronteras y fortalecen los lazos entre nuestras naciones".