Nardini busca fortalecer vínculos de cooperación con Argelia

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se reunió con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai.
Municipales20 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, mantuvimos una reunión para fortalecer vínculos de cooperación y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto entre ese país, la provincia de Buenos Aires y Malvinas Argentinas", contó en sus redes el intendente Leonardo Nardini. 

Nardini

Sobre el encuentro, acotó "Dialogamos sobre una agenda común vinculada al desarrollo productivo, el comercio, la innovación y la seguridad alimentaria, con el compromiso de seguir construyendo puentes que beneficien a nuestras comunidades. Además, acordamos una próxima visita del embajador a nuestro distrito para continuar profundizando este camino".

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Nardini además informó "También pude agradecerle el histórico e inquebrantable respaldo de Argelia a la posición argentina en la Cuestión Malvinas".

Y cerró "Compartimos la convicción de que la soberanía y la defensa de los pueblos son valores que trascienden fronteras y fortalecen los lazos entre nuestras naciones".

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