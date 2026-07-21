Gray: "El ajuste de Milei destruye el trabajo y la ilusión de todo un país"
Municipales21 de julio de 2026Soledad Castellano
El alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno que encabeza Javier Milei por la caída del empleo registrado.
Desde sus redes sociales, el mandamás de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cargó contra el gobierno nacional. "Terminó el Mundial. Se apagaron los festejos y volvió la realidad", escribió el mandamás.
En un año, Gray dijo que Argentina perdió 108.378 empleos registrados del sector privado y 140.659 aportantes al sistema previsional en relación de dependencia.
"Cada empleo formal que se pierde es una familia con más incertidumbre y un Estado con menos recursos para financiar el sistema jubilatorio", alertó.
Por último, sostuvo que "El ajuste de Milei destruye el trabajo y la ilusión de todo un país".
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