Gray: "El ajuste de Milei destruye el trabajo y la ilusión de todo un país"

Desde sus redes sociales, el mandamás de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cargó contra el gobierno nacional. "Terminó el Mundial. Se apagaron los festejos y volvió la realidad", escribió el mandamás.

Gray

En un año, Gray dijo que Argentina perdió 108.378 empleos registrados del sector privado y 140.659 aportantes al sistema previsional en relación de dependencia.

"Cada empleo formal que se pierde es una familia con más incertidumbre y un Estado con menos recursos para financiar el sistema jubilatorio", alertó.

Por último, sostuvo que "El ajuste de Milei destruye el trabajo y la ilusión de todo un país".