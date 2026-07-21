El futuro de la Selección: quiénes pueden formar la nueva generación para 2030

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 marcó el cierre de una competencia y abrió, al mismo tiempo, un período de evaluación para la selección argentina. Con varios referentes cerca del tramo final de sus carreras internacionales, la mirada comienza a dirigirse hacia los futbolistas que podrían integrar el plantel en la Copa del Mundo de 2030.

La incertidumbre alcanza también a la conducción. Lionel Scaloni anticipó que cumplirá su contrato y luego analizará su continuidad, mientras que Lionel Messi todavía no dio precisiones sobre sus próximos pasos con la camiseta albiceleste. Por sus edades y por el comienzo de un nuevo ciclo mundialista, resulta difícil proyectarlos como protagonistas centrales dentro de cuatro años.

Se viene una renovación en la Selección argentina.

Más allá de esas definiciones, Argentina dispone de una base de jugadores que ya disputaron grandes competencias, otros que estuvieron cerca de ingresar en la nómina del último Mundial y una generación juvenil que viene siendo observada desde las selecciones menores.

Una base que todavía tiene recorrido

Entre los futbolistas con posibilidades de mantenerse en la estructura aparecen varios integrantes del último proceso. Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez llegarían al Mundial 2030 con edades que les permitirían continuar ocupando lugares importantes.

También figuran Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Facundo Medina, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nicolás González. Su permanencia dependerá del rendimiento, la continuidad en sus clubes y las decisiones que tome el cuerpo técnico que conduzca la próxima etapa.

El caso de los arqueros presenta una particularidad. Aunque Emiliano Martínez tendrá 37 años, Juan Musso 36 y Agustín Rossi 34, el puesto suele permitir una carrera más prolongada. Por ese motivo, aparecen dentro de la proyección junto con Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

No fueron considerados otros futbolistas que superarían los 34 años para entonces, aunque esa referencia etaria no representa un límite definitivo. Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso podrían conservar oportunidades si mantienen un alto nivel competitivo. Nicolás Otamendi, en cambio, anunció su retiro de la Selección.

Los que quedaron cerca del Mundial 2026

Otro grupo relevante está formado por jugadores que integraron la consideración preliminar para la última Copa del Mundo, pero finalmente no ingresaron en la lista definitiva.

Dentro de ese conjunto aparecen Cambeses y Beltrán entre los arqueros; Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi, Zaid Romero y Gabriel Rojas en defensa; y Máximo Perrone, Alan Varela, Ezequiel Fernández y Milton Delgado en el mediocampo.

Las alternativas ofensivas incluyen a Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro. Por edad y antecedentes, todos podrían recibir nuevas oportunidades durante el camino hacia 2030.

La renovación no dependerá únicamente de quienes ya estuvieron cerca de una convocatoria. El trabajo desarrollado en las categorías juveniles también amplía la cantidad de opciones disponibles para los próximos años.

Las promesas que avanzan desde las juveniles

Las selecciones Sub 20 y Sub 17 reúnen a futbolistas que todavía atraviesan sus primeras etapas profesionales, pero ya forman parte del seguimiento para futuras convocatorias.

Entre ellos se encuentran Tobías Ramírez, de River; Tomás Pérez, del Porto; Jerónimo Gómez Mattar, de Newell’s; Juan Cruz Meza, de River; Mateo Silvetti, de Inter Miami; Maher Carrizo, del Ajax; y Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen.

A ese trabajo se suma la búsqueda de jóvenes con nacionalidad argentina que juegan en otros países. Ese mecanismo permitió incorporar anteriormente a Nicolás Paz y puede volver a ofrecer alternativas para fortalecer distintos puestos.

Los 55 nombres que aparecen en el radar

La proyección contempla cinco arqueros:

Emiliano Martínez, Juan Musso, Agustín Rossi, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán.

Para el lateral derecho aparecen:

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Agustín Giay y Dylan Gorosito.

Entre los defensores centrales se encuentran:

Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez, Aaron Anselmino, Ignacio Ovando, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Zaid Romero, Tomás Palacios y Mariano Troilo.

Las opciones para el lateral izquierdo son:

Facundo Medina, Lucas Esquivel, Mateo Del Blanco, Román Vega y Julio Soler.

En los puestos internos del mediocampo figuran:

Carlos Alcaraz, Nicolás Paz, Facundo Buonanotte, Tomás Aranda, Franco Mastantuono, Enzo Fernández, Enzo Barrenechea, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Valentín Barco.

Como mediocampistas centrales aparecen:

Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Máximo Perrone y Milton Delgado.

Entre los extremos y atacantes con capacidad para jugar por las bandas se incluyen:

Emiliano Buendía, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Claudio Echeverri, Nicolás González, Thiago Almada, Matías Soulé, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni.

Las alternativas para ocupar el centro del ataque son:

Lautaro Martínez, Valentín Castellanos, José Manuel López, Santiago Castro y Joaquín Panichelli.

La nómina no constituye una convocatoria definitiva ni garantiza la presencia de esos jugadores en el Mundial 2030. Se trata de una fotografía inicial de los recursos con los que cuenta Argentina para comenzar una renovación que combinará experiencia, futbolistas que buscan consolidarse y juveniles todavía en formación.

El próximo ciclo estará condicionado por la definición del entrenador, la evolución de los referentes y la aparición de nuevos talentos. La amplitud de opciones, sin embargo, muestra que la Selección dispone de una base considerable para iniciar la transición.