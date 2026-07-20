Watson cuestionó "la crueldad e insensibilidad del gobierno nacional"

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, participó en la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires.
Municipales20 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde sus redes sociales, Watson indicó "Participamos de la jornada Patria por la cultura del encuentro: de Francisco a León XIV en tiempos de polarización", junto al gobernador Kicillof, la vicegobernadora Magario, el Obispo de Diocesis Quilmes Carlos Tissera e intendentes".

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"Nos sumamos a la invitación de la Iglesia Católica de profundizar el diálogo sobre la realidad social y poner cuidado sobre las personas más vulnerables, frente a la crueldad e insensibilidad del gobierno nacional", dijo Watson.

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Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.

Durante el acto de apertura, Kicillof destacó: “La enorme concurrencia a este encuentro demuestra lo importante, oportuno y necesario que es generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó.

Florencio Varela impulsa una capacitación en Alfabetización y Marketing Digital

El intendente Andrés Watson consideró que "brindar herramientas para el presente y el futuro es generar más oportunidades para todos".

Por eso, dijo "impulsamos una capacitación en Alfabetización y Marketing Digital destinada a estudiantes de escuelas de formación especial, donde 72 jóvenes incorporaron nuevos conocimientos para desenvolverse en el mundo digital".

"Seguimos promoviendo políticas de inclusión que amplían derechos y acompañan el desarrollo de cada vecino y vecina", finalizó.

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