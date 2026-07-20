Watson cuestionó "la crueldad e insensibilidad del gobierno nacional"

Desde sus redes sociales, Watson indicó "Participamos de la jornada Patria por la cultura del encuentro: de Francisco a León XIV en tiempos de polarización", junto al gobernador Kicillof, la vicegobernadora Magario, el Obispo de Diocesis Quilmes Carlos Tissera e intendentes".

"Nos sumamos a la invitación de la Iglesia Católica de profundizar el diálogo sobre la realidad social y poner cuidado sobre las personas más vulnerables, frente a la crueldad e insensibilidad del gobierno nacional", dijo Watson.

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.

Durante el acto de apertura, Kicillof destacó: “La enorme concurrencia a este encuentro demuestra lo importante, oportuno y necesario que es generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó.

Florencio Varela impulsa una capacitación en Alfabetización y Marketing Digital

El intendente Andrés Watson consideró que "brindar herramientas para el presente y el futuro es generar más oportunidades para todos".

Por eso, dijo "impulsamos una capacitación en Alfabetización y Marketing Digital destinada a estudiantes de escuelas de formación especial, donde 72 jóvenes incorporaron nuevos conocimientos para desenvolverse en el mundo digital".

"Seguimos promoviendo políticas de inclusión que amplían derechos y acompañan el desarrollo de cada vecino y vecina", finalizó.