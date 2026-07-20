Mariel Fernández: "Es fundamental poner en el centro a las personas"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado en Almirante Brown de la Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires, para generar un espacio de intercambio inspirado en el magisterio del papa Francisco y del papa León XIV. Fue en el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución de la Iglesia Católica que brinda hogar, atención médica y cuidados integrales a personas con discapacidad.

Bajo el lema "De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", el espacio de diálogo e intercambio reunió a obispos de diócesis bonaerenses, intendentes de diferentes partidos, representantes sindicales, empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, y legisladores nacionales para abordar ejes tales como: la dignidad humana en el centro de la innovación tecnológica; las brechas digitales y las nuevas desigualdades; salud mental, fragmentación social y el valor de la solidaridad; la polarización y la cultura del encuentro; entre otros.

Mariel Fernández, mandamás de Moreno, se hizo presente en dicha ocasión y al respecto comentó desde sus redes: "Participamos de la Jornada Patria "Por la cultura del encuentro. De Francisco a León XIV en tiempos de polarización", junto al gobernador Axel Kicillof, al diputado provincial Mariano Cascallares, intendentes, intendentas y dirigentes de la provincia de Buenos Aires".

"Como decía el Papa Francisco: La paz construye puentes; el odio construye muros. Hoy, más que nunca, necesitamos preservar los vínculos humanos, escucharnos y encontrarnos para construir comunidades más justas, inclusivas y solidarias", dijo la mandamás al tiempo que indicó "Es fundamental poner en el centro a las personas, cuidar la Casa Común y fortalecer los vínculos que nos unen".

Y cerró "Gracias a la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires por la invitación y al Cottolengo Don Orione por recibirnos. Sigamos promoviendo, como nos enseñó Francisco, en una cultura del encuentro que nos une".