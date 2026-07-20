Ramallo impulsa una inversión histórica en cultura y obras viales para Pérez Millán

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, encabezó una conferencia de prensa en Pérez Millán, donde presentó dos iniciativas que apuntan a fortalecer la infraestructura y el desarrollo comunitario de la localidad.

Por un lado, anunció que el Municipio enviará al Concejo Deliberante un proyecto para solicitar la autorización necesaria para comprar el predio de la Asociación de Cooperativas Argentinas —ACA—, donde actualmente funciona el Centro Cultural.

Además, confirmó el inicio de una obra de pavimentación sobre cinco cuadras, que demandará una inversión de 120 millones de pesos.

El proyecto para adquirir el predio cultural

La compra proyectada incluye el actual Centro Cultural, la casa contigua, dos galpones y un gran patio.

La incorporación de todo el predio permitirá que Pérez Millán cuente con un espacio cerrado, techado y ambientado para la realización de actividades culturales, deportivas, escolares y turísticas.

La necesidad de disponer de un lugar con estas características había sido planteada durante la campaña por vecinos, instituciones educativas y clubes de la localidad, que actualmente no cuentan con un espacio adecuado para desarrollar sus propuestas.

Una vez presentado, el proyecto deberá ser analizado por el Concejo Deliberante, que tendrá que autorizar la adquisición del inmueble.

Una inversión de $120 millones para pavimentar cinco cuadras

Durante el mismo encuentro, Poletti anunció el comienzo de una obra de pavimentación sobre cinco cuadras de Pérez Millán.

La intervención contempla una inversión de 120 millones de pesos y será ejecutada a través de un trabajo conjunto entre el Municipio de Ramallo y el frigorífico ArreBeef.

Las calles incluidas en el proyecto son:

Saavedra: dos cuadras, desde Naciones Unidas hasta Maipú.

Diagonal 25 de Mayo: desde Saavedra hasta J.J. Paso.

Chacabuco: desde Saavedra hasta J.J. Paso.

J.J. Paso: desde Naciones Unidas hasta Chacabuco.

Del cordón cuneta al asfaltado

En el sector alcanzado por la nueva obra, durante la primera gestión municipal se había concretado la construcción del cordón cuneta.

Ahora, la intervención continuará con el asfaltado de las calles, una mejora que permitirá transformar las condiciones de transitabilidad y generar un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

Infraestructura y desarrollo para Pérez Millán

Desde el Municipio destacaron que tanto la compra del predio cultural como la pavimentación representan un avance significativo para Pérez Millán.

Las dos iniciativas buscan ampliar los espacios disponibles para las actividades de la comunidad y, al mismo tiempo, mejorar la infraestructura vial de una zona que ya había sido intervenida anteriormente.