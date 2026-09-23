Alessandro destacó una obra hidráulica de $3.800 millones para Salto

El Municipio de Salto puso en marcha una obra hidráulica de gran magnitud, con una inversión estimada en $3.800 millones y un trazado que alcanzará distintos sectores de la ciudad.

El intendente Ricardo Alessandro destacó que se trata de una intervención largamente esperada y señaló que permitirá llevar desagües pluviales a zonas que no contaban con este tipo de infraestructura.

“Es una obra muy importante y muy esperada”

Alessandro remarcó la escala del proyecto.

“Es una obra muy importante, muy esperada en Salto, de 3800 millones de pesos”, afirmó.

El jefe comunal explicó además que los trabajos ya comenzaron sobre la zona de la costanera.

El recorrido de la obra

Según detalló el intendente, el trazado atravesará distintos puntos de la ciudad.

“Está empezando ahora sobre la costanera, y va a pasar por la pista de ciclismo, por las 40 viviendas, por el kartódromo y por los lugares donde no había desagües fluviales”, señaló.

La intervención apunta así a alcanzar sectores que hasta ahora no contaban con infraestructura suficiente para el drenaje del agua.

Infraestructura para zonas sin desagües

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar el escurrimiento.

La obra busca llevar infraestructura hidráulica a sectores que presentaban limitaciones en materia de drenaje.

De esta manera, se apunta a mejorar las condiciones urbanas y reducir problemas vinculados con la acumulación de agua.

Dos obras hidráulicas que se integran

El secretario general del Municipio, Camilo Alessandro, explicó que el proyecto surge de la unión de dos intervenciones.

“Como decía el intendente, son dos obras hidráulicas que se juntan”, sostuvo.

La integración permitirá ampliar el alcance de la infraestructura y generar una solución más amplia para distintos sectores.

También prepara infraestructura para un futuro loteo

Camilo Alessandro señaló que la intervención no solo busca resolver necesidades actuales.

“Con esto va a quedar una parte importante para un futuro loteo”, explicó.

De esta manera, la obra también permitirá acompañar posibles desarrollos urbanos posteriores.

Un reclamo sostenido de los vecinos

El secretario general remarcó que se trata de una demanda planteada desde hace tiempo.

“Son obras muy pedidas por cientos y cientos de vecinos”, afirmó.

La iniciativa busca dar respuesta a sectores que reclamaban mejoras en materia de desagües.

Una intervención de largo alcance

El proyecto combina infraestructura hidráulica actual con planificación urbana futura.

Su recorrido atraviesa sectores residenciales, deportivos y espacios de circulación.

La intención es mejorar el drenaje y, al mismo tiempo, dejar capacidad instalada para acompañar el crecimiento de la ciudad.