Carlos Tejedor sumó nueva maquinaria y avanza con obras en Tres Algarrobos

El Municipio de Carlos Tejedor incorporó una nueva motoniveladora LiuGong, adquirida mediante Leasing del Banco Provincia de Buenos Aires, y continúa avanzando con obras de infraestructura en distintas localidades del distrito.

La maquinaria ya se encuentra exhibida en la plaza principal de Carlos Tejedor y será destinada a reforzar las tareas que desarrolla el Municipio.

En paralelo, la intendenta María Celia Gianini recorrió el barrio Las Cortaderas, en Tres Algarrobos, donde se ejecutan los primeros 2.000 metros de cordón cuneta.

Una nueva motoniveladora para el Municipio

La nueva unidad fue adquirida mediante la línea especial de Leasing destinada a municipios.

El acuerdo fue firmado por Gianini junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el gobernador Axel Kicillof.

La incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa del Municipio en tareas vinculadas con mantenimiento y mejoramiento de caminos.

Más herramientas para los servicios municipales

La motoniveladora se suma al equipamiento disponible para atender distintas necesidades del distrito.

Este tipo de maquinaria resulta clave para el mantenimiento vial, especialmente en calles de tierra y caminos rurales.

La intención es contar con más recursos propios para sostener los trabajos de manera permanente.

Exhibida en la plaza principal

La nueva unidad ya puede verse en la plaza principal de Carlos Tejedor.

Desde el Municipio destacaron la incorporación como parte de una política de renovación y fortalecimiento del parque automotor.

La maquinaria comenzará a integrarse a las tareas habituales de las áreas operativas.

Obras en Tres Algarrobos

En otro frente, Gianini recorrió el barrio Las Cortaderas de Tres Algarrobos.

Allí se encuentra en marcha una obra de construcción de cordón cuneta.

La primera etapa contempla 2.000 metros.

Una intervención que alcanza a 198 terrenos

La obra beneficia a un sector compuesto por 198 terrenos.

El objetivo es mejorar la infraestructura barrial y ordenar la circulación del agua.

El cordón cuneta también permite acompañar futuras mejoras viales y urbanas.

Mejores condiciones para el barrio

La ejecución de esta infraestructura representa un avance importante para Las Cortaderas.

Además de ordenar el escurrimiento, contribuye a consolidar las calles y mejorar las condiciones generales del sector.

La obra forma parte del proceso de crecimiento de Tres Algarrobos.

Gianini supervisó los trabajos

Durante la recorrida, la intendenta pudo observar el estado de avance y las tareas que se encuentran en ejecución.

La visita se enmarca en el seguimiento de obras que el Municipio desarrolla en distintas localidades.

El objetivo es sostener una agenda de inversión distribuida en todo el distrito.