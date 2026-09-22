General Arenales mejora la iluminación y sostiene trabajos en la red vial rural

El Municipio de General Arenales continúa con distintas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura del distrito, con trabajos que alcanzan tanto a sectores urbanos como a la red de caminos rurales.

Por un lado, avanza la instalación de nueva iluminación en el loteo del Plan Familia Propietaria.

En paralelo, se sostienen tareas permanentes de mantenimiento vial para mejorar las condiciones de circulación en caminos utilizados por vecinos y productores.

Nueva iluminación en el loteo

En el loteo del Plan Familia Propietaria ya se instaló la caja correspondiente al sistema eléctrico.

El equipamiento incluye tablero, contactor, fotocélula y medidor.

Este paso permite avanzar con la siguiente etapa de la obra.

Próxima instalación de los brazos

En los próximos días comenzará la colocación de los brazos sobre los postes.

Luego se avanzará con la instalación de las luminarias.

El objetivo es completar un nuevo sistema de iluminación para el barrio.

Más seguridad y transitabilidad

La mejora busca generar mejores condiciones para quienes viven y circulan por el sector.

Una mayor iluminación permite reforzar la visibilidad durante la noche.

También contribuye a mejorar la seguridad y la transitabilidad del barrio.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

Desde el Municipio señalaron que la obra forma parte de una política destinada a acompañar el desarrollo de General Arenales.

El crecimiento de nuevos sectores residenciales requiere incorporar servicios e infraestructura.

La iluminación aparece como uno de los componentes centrales de ese proceso.

Trabajo permanente en los caminos rurales

En otro frente, el Gobierno Municipal destacó la importancia del mantenimiento de la red vial rural.

Los caminos forman parte de la actividad cotidiana del distrito y son utilizados de manera permanente por vecinos y sectores productivos.

Por eso, la estrategia apunta a intervenir antes de que los problemas se agraven.

Alteos, cuneteados y abovedados

Entre las tareas habituales se encuentran los alteos y cuneteados.

También se realizan trabajos de abovedado.

Estas intervenciones buscan mejorar la circulación y favorecer el escurrimiento del agua.

Alcantarillas, canales y desagües

El mantenimiento incluye además trabajos sobre alcantarillas.

También se intervienen canales y desagües.

El objetivo es reducir problemas de acumulación de agua y preservar las condiciones de los caminos.

Una planificación preventiva

Desde el Municipio remarcaron que las tareas se realizan de manera permanente.

La intención es anticiparse a las necesidades de cada sector.

El enfoque busca evitar que el mantenimiento dependa solamente de la aparición de emergencias o deterioros graves.

Infraestructura para producir y circular

El estado de los caminos rurales tiene impacto directo sobre la actividad productiva.

También afecta a quienes trabajan, estudian o se trasladan diariamente entre localidades.

Por eso, el Municipio plantea su mantenimiento como una tarea estratégica.

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