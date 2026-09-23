Daireaux fortalece instituciones con equipamiento, subsidios y acompañamiento

El Municipio de Daireaux continúa acompañando a instituciones educativas, sociales y deportivas del distrito a través de distintos aportes y encuentros con sus comunidades.

En los últimos días, la intendenta María Serra encabezó actividades en el Jardín de Infantes N° 902 “Merceditas de San Martín” y en la Sociedad Española de Daireaux.

En ambos casos, el objetivo fue acercar recursos concretos y conocer de primera mano las necesidades y proyectos de cada institución.

Equipamiento para el Jardín N° 902

Serra visitó el Jardín N° 902 junto a la directora de Educación, Florencia Donatiello.

Durante la recorrida, hicieron entrega de un lavarropas de gran porte para la institución.

La incorporación apunta a facilitar tareas cotidianas y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Juguetes para las distintas salas

Además del equipamiento, las autoridades llevaron juguetes destinados a las distintas salas y edades.

Los nuevos recursos se suman a las herramientas utilizadas por el jardín para acompañar el aprendizaje.

El objetivo es fortalecer las propuestas educativas a través del juego.

Diálogo con la comunidad educativa

Las autoridades fueron recibidas por la vicedirectora Karina Cenizo e integrantes de la Comisión Cooperadora.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el funcionamiento cotidiano del jardín.

También abordaron necesidades y proyectos que la institución viene desarrollando.

Acompañamiento a las instituciones

Desde el Municipio señalaron que estas visitas permiten sostener un vínculo directo con las comunidades educativas.

La intención es escuchar a quienes forman parte de cada espacio.

A partir de ese contacto, se busca acompañar las necesidades concretas y apoyar el crecimiento de las instituciones.

Subsidio para la Sociedad Española

En otra actividad, Serra visitó la Sociedad Española de Daireaux.

Estuvo acompañada por el secretario de Obras y Servicios Públicos, José Zubiría.

Durante el encuentro, el Municipio entregó un subsidio destinado a la compra de luminarias para la cancha de pelota-paleta.

Mejoras para la cancha

El aporte permitirá avanzar con mejoras en la iluminación del espacio deportivo.

La intervención apunta a optimizar las condiciones para quienes practican pelota-paleta.

También busca acompañar el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la institución.

Recorrida por las instalaciones

Durante la visita, las autoridades municipales recorrieron distintos sectores de la Sociedad Española.

Allí pudieron conocer de cerca las actividades que se desarrollan.

También conversaron con integrantes de la comisión sobre las necesidades actuales de la institución.

Una invitación a conocer la pelota-paleta

Osvaldo Canepare y Leandro Feito, integrantes de la comisión, aprovecharon la jornada para invitar a más vecinos a acercarse.

La institución ofrece la posibilidad de iniciarse en la práctica de pelota-paleta.

La cancha cuenta con profesor y con los materiales necesarios para aprender y practicar este deporte.

Educación, deporte y vida comunitaria

Las dos actividades tuvieron como punto en común el acompañamiento institucional.

En el Jardín N° 902, el aporte estuvo orientado al funcionamiento cotidiano y a las propuestas para los niños.

En la Sociedad Española, el apoyo buscó mejorar un espacio deportivo con fuerte presencia comunitaria.