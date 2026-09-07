Daireaux acerca nuevas carreras y suma mejoras en escuelas y jardines

La Municipalidad de Daireaux avanzó en los últimos días con una agenda educativa que combinó nuevas oportunidades de formación superior y acciones concretas de acompañamiento a instituciones del distrito.

Por un lado, se realizó en el Centro Regional Universitario Daireaux la muestra “Puentes al Futuro”, que reunió a distintas universidades e instituciones educativas para acercar su oferta académica a estudiantes y vecinos.

En paralelo, la intendenta María Serra recorrió la Escuela N°35 y el Jardín de Infantes “Tambor de Tacuarí”, donde entregó materiales y supervisó mejoras en la infraestructura.

“Puentes al Futuro” acercó nuevas opciones de estudio

La muestra universitaria fue organizada por la Dirección de Educación Municipal, a cargo de Florencia Donatiello.

La propuesta estuvo orientada a acercar a estudiantes y a la comunidad distintas alternativas de formación superior, universitaria y de posgrado.

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer carreras, propuestas académicas y distintas posibilidades de capacitación.

Universidades e instituciones presentes

Participaron de la actividad la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Dirección de Reclutamiento e Incorporaciones y el Instituto Universitario Juan Vucetich.

También estuvieron presentes el Instituto La Sagrada Familia y la Universidad Nacional de Lanús.

Cada institución presentó su oferta educativa y brindó información a jóvenes y personas interesadas en continuar su formación.

Autoridades acompañaron la jornada

De la muestra participaron la intendenta María Serra, el jefe de Gabinete Roberto Serra y el secretario de Gobierno Juan Coito.

La actividad buscó generar un vínculo directo entre las instituciones educativas y quienes evalúan iniciar o continuar estudios superiores.

Una puerta a nuevas oportunidades

La iniciativa permitió reunir en un mismo espacio propuestas de distintas áreas y niveles de formación.

El objetivo es ampliar el acceso a información académica y facilitar que estudiantes del distrito conozcan opciones para profesionalizarse o capacitarse.

Visita a la Escuela N°35

Como parte de la agenda educativa, María Serra visitó también la Escuela N°35.

Durante la recorrida, compartió un momento de diálogo con docentes, auxiliares de cocina y estudiantes.

La directora Gisia Martuccio recibió además una impresora que había sido solicitada en reuniones anteriores.

Reconocimiento al trabajo de la comunidad educativa

La intendenta destacó el buen estado general de la institución.

También felicitó al equipo directivo y al cuerpo docente por el trabajo que realizan diariamente.

La visita permitió además relevar necesidades y mantener contacto directo con la comunidad escolar.

Materiales para el Jardín Tambor de Tacuarí

Serra también recorrió el Jardín de Infantes “Tambor de Tacuarí”.

Allí entregó material de juego destinado a los más pequeños.

La jornada incluyó además una recorrida por las obras de construcción de dos nuevos baños dentro de las aulas.

Nuevos baños para mejorar las condiciones

La obra contó con un aporte económico de la Municipalidad.

La dirección de los trabajos quedó a cargo del Consejo Escolar de Daireaux.

La intervención busca mejorar las condiciones y los servicios de la institución.

Trabajo articulado con el sistema educativo

Acompañaron la recorrida la directora Celeste Delucca, la vicedirectora María Paula Castellano, la inspectora jefa distrital suplente Paola Castillo y la inspectora de primaria Victoria Rodríguez.

También participaron la presidenta del Consejo Escolar Diolinda Zapata, el inspector de Infraestructura Escolar Mauricio Larrea Uriarte y la inspectora de Nivel Inicial Verónica Morello.