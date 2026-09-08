Kiwi, empleo e innovación: la apuesta productiva que crece en Miramar

General Alvarado viene consolidando al kiwi como una de sus producciones estratégicas, a partir de una combinación de condiciones naturales favorables, inversión privada, organización de productores y políticas públicas sostenidas.

El crecimiento de la actividad permitió construir una cadena que ya incorpora control sanitario, infraestructura, investigación, tecnología, certificaciones y acceso a mercados internacionales.

En ese proceso, Miramar se fue posicionando como uno de los principales puntos de referencia del kiwi en el sudeste bonaerense.

El primer desafío: mejorar la condición sanitaria

Uno de los pasos clave estuvo vinculado con el control de la Mosca de los Frutos.

La presencia de esta plaga limitaba el acceso a mercados internacionales y obligaba a aplicar tratamientos que podían afectar la calidad del producto.

Cuando Sebastián Ianantuony se desempeñaba al frente de la Secretaría de Producción de General Alvarado, productores y referentes del sector llevaron esta preocupación al Municipio.

A partir de allí, se avanzó en un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y el SENASA.

General Alvarado, zona de baja prevalencia

Ese proceso permitió que en 2020 General Alvarado fuera reconocido oficialmente como Zona de Baja Prevalencia de Mosca de los Frutos.

La medida tuvo un impacto directo sobre la competitividad de la actividad.

Permitió reducir costos y tiempos de comercialización y mejorar las condiciones para vender y exportar el kiwi sin recurrir a tratamientos que pudieran deteriorar la calidad.

La normativa sanitaria nacional mantiene actualmente al distrito dentro de las áreas de baja prevalencia para las principales especies de moscas de la fruta.

Ciencia y tecnología para la producción

Otro de los pilares del crecimiento está en la Chacra Experimental de Miramar.

La institución provincial, con 75 años de trayectoria en investigación agropecuaria, incorporó al kiwi entre sus líneas de trabajo.

En 2024, el Ministerio de Desarrollo Agrario anunció allí la construcción de una Biofábrica o Laboratorio de Multiplicación Vegetal.

Una inversión de $500 millones

La Provincia destinó $500 millones al proyecto Biofábrica Modular–Phytolab.

La infraestructura estará orientada principalmente al kiwi, aunque también incluirá cultivos como papa y lúpulo.

La tecnología de micropropagación y cultivo in vitro permitirá producir plantas uniformes, sanas y con calidad controlada.

También facilitará la investigación de nuevas variedades y ampliará la disponibilidad de material vegetal.

Menor dependencia de plantas importadas

La futura Biofábrica permitirá producir en el propio territorio parte del material que necesita una actividad en expansión.

Esto podría reducir la dependencia de plantas importadas y mejorar las posibilidades de crecimiento de los productores.

Además, se prevé incorporar variedades de otros cultivos no tradicionales, como el olivo.

Jornadas técnicas para productores

La Chacra Experimental también funciona como espacio de encuentro y capacitación.

A través de jornadas técnicas organizadas con participación del Ministerio de Desarrollo Agrario, el Municipio de General Alvarado y el INTA Balcarce, se trabajan temas vinculados con variedades, propagación, costos, comercialización y perspectivas de la actividad.

Estos encuentros reúnen a productores, viveristas y profesionales.

Infraestructura para conservar y comercializar

Otro momento importante se produjo en 2022 con la inauguración de la planta de frío y empaque de Ecco Kiwi Argentina en Miramar.

La inversión alcanzó los $150 millones.

El proyecto recibió un aporte de $50 millones del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Durante la cosecha de ese año, la planta permitió almacenar y empacar más de 900 toneladas de kiwi.

El salto hacia los mercados internacionales

La cadena también avanzó con la Indicación Geográfica “Kiwi Mar y Sierras del Sudeste de Buenos Aires”.

Esta herramienta permite diferenciar y proteger una producción cuya calidad está vinculada con las características del territorio.

En junio de 2023 partió desde Miramar el primer contenedor de kiwi argentino con Indicación Geográfica y Certificación Orgánica con destino a España.

Fue un paso clave para demostrar la capacidad de una producción local de competir en mercados internacionales con identidad y valor agregado.

Un kiwi que ya llega a distintos países

Actualmente, el kiwi producido en el sudeste bonaerense llega a mercados como Grecia, Holanda, Brasil, Alemania, Portugal, Inglaterra, Francia e Italia.

La apertura de estos destinos refleja el crecimiento de una cadena que logró combinar calidad, certificaciones e infraestructura.

La posibilidad de exportar también amplía las oportunidades comerciales para los productores de la región.

Las ventajas naturales de Miramar

El desarrollo no depende solamente de las políticas públicas y la inversión.

Miramar y el sudeste bonaerense cuentan con condiciones naturales particularmente favorables para este cultivo.

Investigaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del INTA destacan similitudes ambientales con regiones productoras de referencia internacional, como Nueva Zelanda.

Clima, suelo y calidad

La influencia marítima, los suelos, la amplitud térmica y las características climáticas favorecen la obtención de frutos con buenos niveles de materia seca y azúcares.

También permiten desarrollar cualidades organolépticas valoradas por los mercados.

Esta combinación convierte al sudeste bonaerense en una región especialmente apta para el kiwi.

Más de mil hectáreas en la Provincia

En 2024, la provincia de Buenos Aires registraba 1.025 hectáreas destinadas al cultivo y 129 establecimientos productores.

Aproximadamente el 75% de esa superficie se concentraba en el sudeste bonaerense.

General Alvarado aportaba 63 hectáreas dentro de ese entramado regional.

Organización de los productores

La creación de CoopeKiwi en 2021 también representó un paso importante.

La cooperativa nació con apoyo del programa provincial Incubadora de Cooperativas Agropecuarias.

La organización permitió fortalecer la capacidad de los productores para trabajar de manera conjunta y avanzar en distintos eslabones de la cadena.

Una cadena que genera empleo

El kiwi tiene además un impacto directo sobre el mercado laboral local.

La actividad demanda trabajadores para poda, polinización, mantenimiento, cosecha y clasificación.

A eso se suman los puestos vinculados con las plantas de frío y empaque, la comercialización y la logística.

Crecimiento sostenido

El caso de Ecco Kiwi Argentina muestra la evolución de la actividad.

La cooperativa pasó de almacenar y empacar más de 900 toneladas en 2022 a cerca de 1.400 toneladas en 2023.

En 2025, sus productores reunían unas 110 hectáreas.

El crecimiento de la actividad combina así producción, empleo, conocimiento e inversión.

Una estrategia de desarrollo con identidad propia

La experiencia de General Alvarado muestra que el crecimiento del kiwi no depende de una única inversión.

La cadena fue construyéndose a partir de productores, cooperativas, organismos científicos y distintos niveles del Estado.

El Municipio asumió un rol de articulación, mientras Provincia y Nación aportaron herramientas sanitarias, tecnológicas y de infraestructura.