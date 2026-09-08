Mayra Mendoza debatió con estudiantes de Quilmes sobre la escuela que quieren

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió un nuevo encuentro del ciclo “Qué Escuela Queremos” con estudiantes de la Escuela Técnica N° 1-Pabellón Nacional Argentino, ubicada en Quilmes Oeste.

La actividad se realizó durante la Semana de la Educación y en el Día de la Recuperación de la Educación Técnica. El objetivo fue escuchar a los jóvenes e intercambiar miradas sobre la realidad cotidiana de la institución y los desafíos que atraviesa la comunidad educativa.

Durante la jornada, los participantes conversaron sobre convivencia, nuevas tecnologías y la Ley EMA, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense.

Mendoza remarcó la importancia de incorporar la mirada de los estudiantes en los debates sobre el presente y el futuro del sistema educativo.

“Ustedes, los y las estudiantes, tienen mucho más para decirnos a nosotros sobre la escuela que viven todos los días que nosotros a ustedes”, expresó.

La defensa de la educación técnica

La legisladora también recordó que hace 21 años, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley de Educación Técnico Profesional.

Según señaló, aquella decisión permitió recuperar y jerarquizar esta modalidad educativa en la Argentina. “Defender la escuela técnica y la educación pública es defender a la Argentina”, afirmó.

Mendoza vinculó el encuentro con una forma de construcción basada en la escucha y la participación. En ese sentido, sostuvo que la transformación de la escuela requiere conocer de primera mano las experiencias, inquietudes y propuestas de quienes asisten diariamente a las aulas.

“Estas son las verdaderas redes sociales: encontrarnos, mirarnos a los ojos, escucharnos y construir colectivamente la escuela que queremos”, concluyó.